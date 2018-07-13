Burberry стали уничтожать больше нераспроданной продукции 

Burberry опубликовали ежегодный отчет, в котором сообщается, что бренд уничтожил нераспроданную продукцию на сумму £28,6 млн За последние годы этот показатель увеличился: в 2017 году он составил £26,9 млн, а в 2016 — £18,8 млн Финансовый директор Burberry Джули Браун рассказала, что показатель вырос из-за косметики — линия была продана косметической компании Coty, поэтому продукцию уничтожили. Отчет вызвал вопросы у инвесторов Burberry: избавление от лишних товаров говорит о том, что исполнительный директор Марко Гоббетти и креативный директор Рикардо Тиши еще не разработали оптимальную стратегию развития бренда, к тому же, уничтожение товаров негативно сказывается на окружающей среде. Однако, Джули Браун подчеркнула, что Burberry передает изделия из кожи компании Elvis & Kresse, которая занимается их переработкой.