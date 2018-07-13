Две сардельки: бедра Искры Лоуренс стали еще объемнее

Но модель plus-size об этом совсем не переживает, потому что чем больше тела, тем лучше.

Бодипозитивизм стал настоящим трендом около пяти лет назад, тогда же стали набирать популярность и модели plus-size. Они провозглашали, что надо любить себя такой, какая ты есть на самом деле, не нужно изнурять себя жесткими диетами и каждый день посещать фитнес-зал. Многие из таких девушек добились настоящего успеха, и их стали приглашать на съемки в глянцевые издания и на Недели мод.

Одной из самых молодых перспективных моделей plus-size является Искра Лоуренс. Сложно представить, что еще пару лет назад девушка была вполне себе худой.

Искра Лоуренс, 2014 год Но потом она решила забыть про спорт и правильное питание и стала наслаждаться жизнью. На карьеру модели это никак не повлияло, разве что стала более известной благодаря лишнему весу, который растет с каждым днем.

На днях папарацци застали Искру на пляже в Майами, где она отдыхала с друзьями. На снимках видно, что бедра у модели стали очень объемными, а от пресса не осталось и следа, хотя он у нее был.

Возможно, модель решила переплюнуть своих коллег (например, Эшли Грэм) и стать обладательницей самого сексуального тела plus-size. Однако дряблое и целлюлитное тело выглядит совсем не привлекательно. Лоуренс все же надо начаться заниматься спортом и почаще приседать, тогда ягодицы буду накачанными и еще более привлекательными.

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