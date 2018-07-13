Ещё
Две сардельки: бедра Искры Лоуренс стали еще объемнее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две сардельки: бедра Искры Лоуренс стали еще объемнее 

WDay.ru 40 минут назад
Фото: WDay.ru
Но модель plus-size об этом совсем не переживает, потому что чем больше тела, тем лучше.
Бодипозитивизм стал настоящим трендом около пяти лет назад, тогда же стали набирать популярность и модели plus-size. Они провозглашали, что надо любить себя такой, какая ты есть на самом деле, не нужно изнурять себя жесткими диетами и каждый день посещать фитнес-зал. Многие из таких девушек добились настоящего успеха, и их стали приглашать на съемки в глянцевые издания и на Недели мод.
Одной из самых молодых перспективных моделей plus-size является Искра Лоуренс. Сложно представить, что еще пару лет назад девушка была вполне себе худой.
Искра Лоуренс, 2014 год  Но потом она решила забыть про спорт и правильное питание и стала наслаждаться жизнью. На карьеру модели это никак не повлияло, разве что стала более известной благодаря лишнему весу, который растет с каждым днем.
На днях папарацци застали Искру на пляже в Майами, где она отдыхала с друзьями. На снимках видно, что бедра у модели стали очень объемными, а от пресса не осталось и следа, хотя он у нее был.
Возможно, модель решила переплюнуть своих коллег (например, Эшли Грэм) и стать обладательницей самого сексуального тела plus-size. Однако дряблое и целлюлитное тело выглядит совсем не привлекательно. Лоуренс все же надо начаться заниматься спортом и почаще приседать, тогда ягодицы буду накачанными и еще более привлекательными.
Что такое dash-диета и как она поможет сбросить 10 кг  7 секси-девушек политиков, которые выглядят круче моделей
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Грудь Семенович без прикрас удивила поклонников Белла Торн разделась и показала надпись на теле Волочкова прикрылась только букетом роз
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа3
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем19
Правила интимной гигиены, которые нужно знать1
Звезды-ровесники: женщины против мужчин4
Модные тренды, вызывающие оторопь2
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение