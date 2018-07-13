Подгузники для взрослых: недетская защита

СодержаниеВ каких случаях нужны подгузники для взрослыхКак подобрать подгузник взрослому человекуКомфорт при использовании подгузниковПроблемы с кожей при использовании подгузниковПопулярные марки подгузников для взрослых

По распространенному мнению, недержание мочи — проблема исключительно пожилых людей. Однако такая проблема может беспокоить и в более молодом возрасте. Оставаться активным, не чувствовать дискомфорт и избежать неприятных последствий недержания помогают подгузники для взрослых. MedAboutMe разбирался, как правильно подобрать модель и на что нужно обратить особое внимание.

В каких случаях нужны подгузники для взрослых

Далеко не каждое недержание мочи предполагает использование подгузников. Если речь идет о легкой форме, при которой наблюдаются лишь подтекания, лучшим выбором станут специальные прокладки — они более комфорты и незаметны, чем громоздкие памперсы.

Показанием к использованию подгузников являются, прежде всего, старческие болезни и различные травмы. Они необходимы в следующих случаях:

Послеоперационный период, в котором человеку предписан строгий постельный режим. Лежачие пациенты или те больные, кто вынужден большую часть времени проводить в постели. Временно это потребуется людям с тяжелыми травмами — например, повреждение таза, тяжелые переломы ног; а на постоянной основе — например, тем больным, которые перенесли инсульт или парализованы по другим причинам. После перенесенных урологических и гинекологических операций, которые привели к недержанию. Например, такое осложнения часто встречается у мужчин после удаления аденомы простаты. Женщины страдают недержанием после удаления кист или опухолей на матке или яичниках. Болезни, отражающиеся на способности обслуживать себя — старческие деменции, прежде всего болезнь Альцгеймера. Заболевания прямой кишки и другие поражения, которые приводят к недержанию кала. Послеродовый период. Ургентное недержание мочи, связанное с синдромом гиперактивного мочевого пузыря. Патология может развиваться по разным причинам: от местной инфекции, до черепно-мозговых травм.

Необходимость в памперсах возникает не всегда из-за болезни. Например, у пожилых людей ослабление мышц — это естественный физиологический процесс. А если человек живет один, ему тяжело передвигаться или же он имеет определенные трудности с использованием туалета, то подгузники станут незаменимой вещью в уходе. Еще одна категория людей, которым могут потребоваться такие гигиенические средства — работники, не имеющие возможности отлучаться с рабочего места длительное время.

Как подобрать подгузник взрослому человеку

Выбор подгузников для взрослых не менее широк, чем для детей. И для людей, которые вынуждены постоянно ими пользоваться, очень важно учесть все параметры и подобрать самую комфортную модель. Характеристики, которые обязательно нужно учесть:

Окружность талии. Один из основных параметров, именно по нему производители ставят маркировку размера. Талию нужно измерить сантиметровой лентой на уровне пупка и прибавить к полученному числу пару сантиметров, чтобы человеку было комфортно в подгузнике после еды. Размерная сетка многих брендов варьируется от очень больших моделей (XL, более 130 см) до маленьких (XS, вплоть до 40 см). Вес. Дополнительная характеристика размера, которая учитывается не у всех производителей. Окружность талии — основной параметр. Впитываемость. Обозначается на упаковке каплями, однако эта маркировка не универсальная — у каждой марки свои параметры. Поэтому ориентироваться нужно на впитываемость по миллилитрам. Одно опорожнение взрослого человека составляет приблизительно 500 мл, а самые простые подгузники способны вобрать 1000 мл. Такие модели подходят для дневной носки в том случае, если человек имеет возможность менять памперс несколько раз в день. Для ночи, при сильном недержании или при трудностях с уходом рекомендованы модели с впитывающей способностью 2000-4000 мл. Конструкция. Памперсы для взрослых могут быть на липучках или в виде трусиков. Удобная модель в данном случае подбирается опытным путем, но в общих рекомендациях указывается, что на липучках больше подходят для лежачих больных, а трусики — для активных людей. Также в продаже есть поясные модели, в которых классические липучки заменены облегченным поясом, не сковывающим движения.

Среди дополнительных характеристик можно выделить разделение на мужские и женские модели, которое есть у некоторых производителей. Существенно облегчает уход за больным наличие индикатора наполнения памперса — так можно точно определить, когда следует заменить подгузник.

Комфорт при использовании подгузников

Необходимость носить подгузники может сказываться на психологическом состоянии человека, поэтому очень важно, чтобы выбранная модель памперсов была максимально комфортна, не вызывала стеснений. И основным требованием здесь является защита от протеканий. На рынке в основном представлены трехслойные изделия, в которых средний слой состоит из специального материала, быстро впитывающего влагу. Избежать протеканий помогут и специальные суперпоглощающие вкладыши, которые встречаются в некоторых моделях подгузников. Очень важно, чтобы памперс был надежно закреплен, а резинки на бедрах полностью прилегали к коже, поэтому на первом этапе лучше попробовать разные модели и конструкции и опытным путем подобрать подходящую.

Для пациентов, которые много двигаются, очень важно, чтобы подгузник не шуршал при ходьбе. В этом случае нужно выбирать модели со специальным мягким «дышащим» покрытием, а вот варианты с полиэтиленовыми пленками не подойдут. Людям, ведущим активный образ жизни, также лучше выбирать подгузники, которые нейтрализуют неприятные запахи.

Проблемы с кожей при использовании подгузников

При частом использовании подгузников на коже могут появляться раздражение и сыпь. Если человек может частично контролировать мочеиспускание и ему обеспечен постоянный достаточный уход, очень желательно хотя бы на несколько часов в сутки снимать подгузник. Это помогает избежать опрелостей. Если же такой режим невозможен, важно обязательно заменять памперс в следующих случаях:

если индикатор показывает максимальную наполненность; после каждой дефекации; после любых гигиенических процедур; каждые 4 часа, если пациент страдает сильной степенью недержания.

Сыпь или воспаление, вызванные натиранием или контактом с аммиаком, содержащимся в моче, при правильном лечении исчезают за 1-3 дня. Для этого нужно чаще менять подгузники, следить, чтобы кожа была сухой и чистой (использовать гипоаллергенное мыло), а также применять смягчающие и заживляющие средства:

детские присыпки; кремы и спреи с пантенолом; кокосовое масло; ланолин; мазь календулы.

Причиной сыпи может стать грибковая (Candida albican) или бактериальная (Staphylococcus aureus) инфекции. В этом случае на коже может появляться налет, область поражения сильно краснеть, покрываться болезненными пузырьками. При таких симптомах, если после стандартных лечебных процедур улучшения нет на 3-4-й день, нужно обязательно обратиться к врачу.

Популярные марки подгузников для взрослых Seni

Подгузники этой марки выпускаются в четырех размерах и подходят для пациентов с обхватом талии от 55 до 170 см. В качестве дополнительной защиты от протеканий используется двойной впитывающий слой и специальные боковые «бортики». Есть индикатор наполнения, а специальная технология Odor Stop убирает запах.

Доступны в трех размерах — обхват талии от 70 до 160 см. Подгузники этой марки выпускаются с учетом анатомических особенностей, поэтому они достаточно комфортны, не натирают, хорошо прилегают к телу, а значит, обеспечивают защиту от протеканий. Есть индикатор наполнения.

Abena

Выпускаются в четырех размерах и имеют анатомическую форму, благодаря которой подгузник не смещается при ходьбе или других движениях. Отличаются гипоаллергенным верхним слоем, через который хорошо проходит влага, и даже при максимальной наполненности его поверхность остается сухой.

MoliCare

В линейке представлено пять размеров — для обхвата талии от 40 до 170 см. Среди главных преимуществ этих подгузников — впитывающий слой с применением сорбента, который максимально быстро поглощает влагу, поэтому марка рекомендована пациентам, страдающим сильным недержанием.

TerezaMed

Выпускаются в трех размерах — обхват талии от 70 до 160 см. Отличаются очень мягким внутренним слоем, который хорошо пропускает влагу и при этом не раздражает кожу. Впитывающий слой кроме жидкости поглощает неприятные запахи. Есть индикатор наполнения.

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Использованы фотоматериалы Shutterstock