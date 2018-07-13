Он знал, как сделать сюрприз для малышки!

С соседкой снизу (Иркой) отношения у меня сразу не заладились. Как она приехала к мамке, так и сразу. Хотя, с ее мамкой и отчимом все было тип-топ, и в гости друг к другу ходили, и праздники вместе отмечали.

Зимой. На лето они на Север уезжали, на заработки. А мы с Иркой, в период от их отъезда до приезда, даже не здоровались, если встречались где-то. Три года назад ее мамка умерла на Севере (царство ей небесное).

Отчим Ирку не бросил. Приезжал так же на зиму. Деньгами всегда помогал.

Два года назад Ирка дочку родила. Маринку. Дочка — прелесть. Своих детей у меня нет, и к ней я прикипел всей душой. Как к родной. Пока отчим зимой здесь находился и я у них часто дома бывал. А как он опять на Север уехал, так и Маринку я стал видеть очень редко.

В июле у нее ДР был. Два годика. Очень ее хотелось поздравить, но портить себе настроение встречей с ее мамой мне не хотелось. Поздравил все-таки. Хоть и не лично.

Через два дня случайно встретились с Иркой у подъезда. Смотрю — улыбается. Спасибо, говорит, за подарок. Правда, напугал ты меня немного. Это понятно. Что можно подумать — заходишь ночью в комнату, а за шторами в окне красно-синие всполохи. То ли милиция, то ли инопланетяне. Скорее всего вторые, 9 этаж, как-никак. Это я на веревочке из своего окна к ее окну корзинку спустил. С мягкой игрушкой и шариком со светодиодами.

И с открыткой. В ней просто написал: ««Маринка, поздравляю тебя с Днем Рождения!» И подпись — ««Карлсон»