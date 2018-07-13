Королевы бурлеска: 7 великих танцовщиц, которые покорили мир

С чем у тебя ассоциируется бурлеск? Готовы поспорить, что первые ассоциации — красивые женщины с алой помадой на губах, в сверкающих костюмах и с веерами из перьев. В нашем материале мы вернемся в прошлое этого изысканного жанра и познакомим тебя с дивами бурлеска.

Дела минувшие Бурлеск впервые появился в Европе в середине XIX века. Ты удивишься, но в те времена девушки еще не танцевали на сцене, вместо этого они читали стихи и смешили зрителя! Само слово произошло от французского «burla» — шутка, насмешка. Это часто была юмористическая пародия на какое-то серьезное драматическое произведение или классическую работу.

Бурлеск в форме, знакомой нам, был популярен в Лондоне с середины до конца XIX века. Американский бурлеск предполагал небольшие сценические скетчи, остроумные, провокационные и иногда — скабрезные.

А первые элементы стриптиза появились к 1930-м годам в США. Тогда-то и стали одна за другой восходить звезды жанра: Салли Рэнд, Джипси Роуз Ли , Дикси Эванс и другие. Номера становились все откровеннее, одежды на актрисах оставалось все меньше. Неумение танцевать артистки успешно компенсировали декорациями и невообразимыми костюмами.

Бурлеск-театры предлагали зрителям представления на любой вкус: в ход шли дрессированные птицы, подводные номера или выступления на трапеции. Салли Рэнд

Красавица-блондинка обрела известность в 1933 году. Еще подростком сбежав с передвижным театром, она продавала в очереди сигареты, а также подрабатывала танцовщицей и моделью. Один раз ее даже арестовывали за будто бы непристойный вид, впрочем, этот арест только привлек зрителей, которые хотели полюбоваться выступлением Леди Годивы, как она себя называла.

Салли стала известна благодаря танцам с огромными веерами и «танцу с пузырем» — приемом в эротическом танце, когда между зрителем и выступающим находится пузырь, не позволяющий разглядеть наготу артиста.

Впрочем, Салли никогда не выступала нагой — она всегда надевала костюм телесного цвета.

Цыганка Роуз Ли Считается одной из величайших танцовщиц стриптиза за всю историю бурлеска. Если ты найдешь ее ролики, ни за что не догадаешься с самого начала, что эта очаровательная девушка собирается раздеться. Ее карьера началась случайно. Как-то во время выступления лямка ее платья порвалась, и оно упало на пол. Зрители впали в неистовство, а Роуз Ли это понравилось. Тогда она подумала, что совмещать выступление со стриптизом — отличная мысль. Роуз Ли часто называют «интеллектуальной танцовщицей», потому что ее зарисовки на сцене полны остроумных шуток и тонких аллюзий.

Блейз Старр

Сама Блейз вспоминает, как попала в шоу-бизнес: «Мне было 15, я работала официанткой в магазине пончиков в Вашингтоне. Как-то ко мне подошел человек по имени Ред Снайдер. Он сказал мне, что я красавица и просто обязана попасть в шоу-бизнес. Я была уверена, что танцевать — это грех, но я умела играть на гитаре. Он сказал, что сделает меня звездой. Он попросил меня одеться ковбоем, сыграть на гитаре, а потом раздеться. Я никогда до этого не слышала о стриптизе.

Ред говорил со мной очень ласково, он убеждал меня, что раздеваются только самые красивые девушки. Когда ты ни разу никому даже свой пупок не показывала, мысль об обнажении пугает. Так что в первый раз я просто прикрыла себя ковбойской шляпой, которая на мне была. Но в конце шоу отшвырнула ее. Эмоции меня переполняли, я поняла, что в том, чтобы раздеться, нет ничего страшного». Хотя ее нельзя назвать самой грациозной танцовщицей бурлеска, она, безусловно, одна из красивейших артисток «золотой эры» бурлеска.

Розита Ройс

Танец пришел в ее жизнь внезапно. Когда Розита (тогда Марджори) была еще маленькой девочкой, врачи обнаружили у нее проблемы с сердцем. Тогда отец девочки предложил ей заняться танцами — в качестве упражнения. Она путешествовала и выступала по всей Америке, пока один продюсер не сказал ей: «Розита, это просто позор, прикрывать такое тело, как у тебя». Она приняла это во внимание и решила сделать что-то необычное. Так появился ее танец с голубями. Называя каждую птицу по имени, она выдрессировала их таким образом, что они по очереди снимали элементы ее одежды.

Бетти Роланд «Огненный шар»

Так называли Бетти за огненно-рыжие волосы, которые покоряли зрителей с первой минуты. У Бетти была нелегкая жизнь. Она и ее сестры хотели поступить в колледж, но из-за Депрессии их выбросили оттуда. Их отец больше не мог оплачивать для Бетти танцевальные классы, и она была вынуждена отправиться танцевать бурлеск, чтобы как-то помочь семье с деньгами. Были времена, когда из-за произвола полиции, которая боролась с аморальным поведением танцовщиц, она работала за ужин, а не за деньги. Бетти ушла из бурлеска в начале 60-х, после того как вышла замуж, но письма фанатов приходят к ней до сих пор.

Дикси Эванс

Ее называют « Мэрилин Монро от бурлеска» — артистка умело использовала образ секс-дивы для своих представлений вплоть до смерти самой актрисы. Хотя юность Дикси была далеко не такой легкомысленной: выпав на времена Великой Депрессии, ей пришлось зарабатывать на жизнь танцами, в том числе в ночных клубах.

Икона современного бурлеска начала выступать со своим шоу с 1992 года. По словам самой Диты, она хочет вернуть игривость стриптизу. Одним из ее коронных номеров является знаменитый «Бокал мартини».

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