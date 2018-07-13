Ему все по плечу: мужчина проехал всю Россию в инвалидной коляске

Алексей Костюченко в инвалидной коляске преодолел 10 тысяч километров из Санкт-Петербурга во Владивосток, передает телеканал «МИР 24».

У 58-летнего путешественника нет обеих ног и кистей рук. В доме для инвалидов он провел 17 лет, а потом решил резко поменять свою жизнь и отважился на сложнейшее путешествие. Средством передвижения для него стал хэндбайк — инвалидная коляска с педалями для рук.

В пути Алексея часто выручали автомобилисты. Особенно помощь нужна была при подъеме на крутые холмы.

«Самым сложным участком для меня оказалось Забайкалье: горный участок, очень тяжело, потому что у нормальных горных велосипедов больше 20 скоростей и велосипедисты крутят ногами, а у меня 11 скоростей, и я кручу руками», — говорит мужчина и признается, что не ожидал, что так много людей будут готовы поддержать его.

В пути путешественник провел полгода. Наверно, поэтому домой он решил вернуться на самолете.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ