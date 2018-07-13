Мы запустили раздел, где собираем промокоды на скидки в популярные интернет-магазины. ЧТО? ДА!

С каждым годом среднее количество посещений онлайн-магазинов увеличивается: все чаще покупатели отказываются сами идти в торговый центр или за продуктами, а вместо этого — просто заказывают в интернете. Это экономит время, силы и иногда нервы. Интернет — великая вещь, поэтому следом за нужным онлайн-магазином обычно сразу же ищут промокоды на скидки в нем. Мы решили облегчить вам задачу и вместе с агрегатором скидок Picodi собрали сотни действующих промокодов на одной странице.

Там найдете промокоды на скидки от 5% до 20% в магазины одежды, обуви, электроники и сайты, которые доставляют продукты. В общем-то, в сборнике есть скидки практически на любой известный интернет-магазин: Lamoda, Reebok, «Юлмарт», « М. Видео », «Перекресток» и даже ЦУМ

КАКИЕ ЕЩЕ МАГАЗИНЫ?

Подозрительно! Неуежели магазины раздают скидки просто так?

На самом деле, магазинам даже выгодно раздавать такие промокоды. Продавцы заинтересованы в том, чтобы покупатели как можно чаще приобретали их товары, а наличие промокода помогает человеку сделать выбор в пользу магазина, где купить нужную вещт получится дешевле.

В свою очередь покупатель тоже получает свою выгоду в сэкономленных деньгах. И всем хорошо!

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Но ведь промокоды не бесконечны. Когда у ваших закончится срок действия?

Фактически, у промокодов, которые мы собрали нет срока годности: самые горячие и популярные публикуются сверху. Даже те предложения от магазинов, которые заканчиваются, через некоторое время появляются вновь.

И как это работает?

Страница с промокодами постоянно обновляется и собирает вместе самые выгодные скидки в интернет-магазинах. Чтобы воспользоваться скидкой, выберите предложение, которое вам подходит и нажмите «Получить код». Затем скопируйте код и перейдите в магазин по кнопке. Воспользуйтесь промокодом на скидку, когда будете оформлять заказ в «Корзине».

ПОСМОТРЕТЬ ПРОМОКОДЫ

Чтобы наша страница с акциями и скидками всегда была у вас под рукой, ссылку на нее можно добавить в закладки в браузере — так вы всегда будете первыми узнавать о скидках в ваших любимых магазинах.