15 забавных фотографий о том, что есть только два типа девушек

Человек обладает дихотомическим мышлением, от слова «дихотомия» — разделение на две взаимоисключающие, противоположные части. Такой навык помогает нам классифицировать, оценивать и анализировать окружающий мир. Неудивительно, что мы подсознательно пытаемся разделить всех людей на какие-то группы: одни смотрят время на часах, другие — на смартфоне; одни доедают пиццу до конца, а другие — оставляют корочки; одни выплёвывают косточки от арбуза, другие — едят вместе с ними. Таким же образом можно разделить людей по типу одежды и манере поведения.

И есть мнение, что существует только два типа девушек. Собрали для вас весёлые снимки, подтверждающие это. Попробуйте найти себя!

1. Сказочная классика против интерпретации современного общества 2. Королевы выпускного против королевы пижамной вечеринки 3. Попытка выглядеть красиво против попытки понять, кто вы вообще 4. Маленький демон или маленький водопроводчик 5. Плохие девочки против хорошего печенья 6. Ниндзя-мутанты против детского косплея 7. Винишко против любви. Что выберешь ты? 8. Сексуальная Харли Квин против вольной интерпретации Халка 9. Пицца или диета 10. Сексуальные шорты или униформа команды 11. Мисс элегантность против мисс неуклюжесть 12. Выкарабкаться из бассейна или сделать это для фото в Инстаграм 13. На работу, как на праздник или домой 14. Надо больше, больше динозавров vs хочу забыть всё, что видела 15. И, конечно, самое очевидное — сокрытие против открытия А вы к какому типу относитесь? Поделитесь с нами в комментариях.

Ранее «Ридус» рассказывал о художнике, которые считает, что все люди делятся на два лагеря, и показал это с помощью забавных иллюстраций.

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