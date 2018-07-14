Ещё
Девочку на пляже Зеленоградска спас кардиохирург из Татарстана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девочку на пляже Зеленоградска спас кардиохирург из Татарстана 

Клопс.Ru 23 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
В Зеленоградске отдыхавший на пляже кардиохирург из Татарстана спас 14-летнюю девочку, у которой во время приступа эпилепсии остановилось сердце. Подробности происшествия рассказал «Клопс» сам врач Ринат Сабиров.
Медик пришёл на помощь 14-летней девочке, когда отдыхал на пляже вместе с супругой. Ринат отметил, что сначала у подростка был эпилептический приступ. Через некоторое время девочка перестала дышать.
"Ей потребовался непрямой массаж сердца. Потом она очнулась, задышала, пришлось купировать приступ. Постепенно девочка пришла в сознание, и её укутали — у ребёнка был шок", — рассказал Ринат Сабиров.
Скорая помощь приехала через семь минут после вызова, но жизни подростка уже ничего не угрожало. Спаситель девочки также добавил, что приехал в Зеленоградск из города Набережные Челны. Ринат работает кардиохирургом в больнице скорой медицинской помощи.
"Мы с супругой каждый год приезжаем отдыхать сюда, нам здесь нравится", — отметил медик.
Напомним, ранее о происшествии в Зеленоградске рассказала мама девочки. Подростку стало плохо 9 июля на пляже рядом с кафе «Амбар».
Клопс.Ru: последние новости
В Таиланде вывели на поверхность из пещеры всех детей Калининградской роженице провели операцию на открытом сердце сразу после кесарева сечения Клофелинщицы в "Атлантике", бэлы и тайна "Свиного рыла": калининградский фарцовщик о жизни в 1970-е
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жили бедно, он воровал деньги»6
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет30
Как виагра воздействует на женский организм4
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа17
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение