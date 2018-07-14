Девочку на пляже Зеленоградска спас кардиохирург из Татарстана

В Зеленоградске отдыхавший на пляже кардиохирург из Татарстана спас 14-летнюю девочку, у которой во время приступа эпилепсии остановилось сердце. Подробности происшествия рассказал «Клопс» сам врач Ринат Сабиров.

Медик пришёл на помощь 14-летней девочке, когда отдыхал на пляже вместе с супругой. Ринат отметил, что сначала у подростка был эпилептический приступ. Через некоторое время девочка перестала дышать.

"Ей потребовался непрямой массаж сердца. Потом она очнулась, задышала, пришлось купировать приступ. Постепенно девочка пришла в сознание, и её укутали — у ребёнка был шок", — рассказал Ринат Сабиров.

Скорая помощь приехала через семь минут после вызова, но жизни подростка уже ничего не угрожало. Спаситель девочки также добавил, что приехал в Зеленоградск из города Набережные Челны. Ринат работает кардиохирургом в больнице скорой медицинской помощи.

"Мы с супругой каждый год приезжаем отдыхать сюда, нам здесь нравится", — отметил медик.

Напомним, ранее о происшествии в Зеленоградске рассказала мама девочки. Подростку стало плохо 9 июля на пляже рядом с кафе «Амбар».