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В Зеленоградске отдыхающие на пляже спасли девушку, у которой остановилось сердце
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В Зеленоградске отдыхающие на пляже спасли девушку, у которой остановилось сердце 

Клопс.Ru 2 часа назад
В Зеленоградске на пляже отдыхающие помогли спасти девушку, у которой внезапно произошла остановка сердца. Об этом сообщается на официальной странице газеты «Волна» в Facebook.
ЧП случилось в понедельник, 9 июля, на пляже рядом с кафе «Амбар». 14-летняя девочка, которая отдыхала на море вместе с матерью и младшей сестрой, внезапно потеряла сознание. Поблизости оказался мужчина, который смог оказать ей помощь.
“Он подбежал к моей дочери еще до момента, когда она начала падать без сознания. Действия у него были чёткие. Помню, что мне говорил не мешать ему. Делал искусственный массаж сердца минуты полторы-две, пока девочка не задышала. Не отходил от неё, пока «скорая» не приехала. Еще девушка была, блондинка. Сказала, что она фельдшер. Она подбежала, когда уже дочь дышала и лицо порозовело. Она помогала удерживать её, чтобы снова не начался приступ”, — рассказала мама школьницы, которую цитирует издание.
По словам женщины, помогли и другие люди. Одни одевали ребёнка, другие занимали младшую дочь, чтобы она не убежала в море. Скорая помощь приехала примерно через семь минут после вызова, уточнила калининградка. Теперь она ищет спасителя своей дочери, имени которого не спросила из-за шока.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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