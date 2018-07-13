Фермерское хозяйство Кикинадзе в Раменском районе производит 4 тыс. тонн овощей ежегодно

Крестьянское фермерское хозяйство Кикинадзе, которое находится в Раменском районе Подмосковья, в год производит 4 тысячи овощей и салатов, при содействии администрации муниципалитета фермеры некоторое время назад получили 50 дополнительных гектаров земли, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Глава Раменского района Андрей Кулаков посетил крестьянское фермерское хозяйство Кикинадзе и ООО «Родина». Оба предприятия, создателями и руководителями которых являются братья Сергей и Вадим Кикинадзе, занимаются сельским хозяйством, выращивая овощи как в теплицах, так и в открытом грунте. В этом году в теплицах вырастили вкусный огурец сорта «шопен».

«Сегодня мы видим хозяйство, которое удивляет тем, как здесь все организовано. Такая работа вызывает уважение. Фермеры живут своей работой, а от этого и результат. Одна из лучших продукций — салаты, капусты», — сказал Кулаков.

Он добавил, что братья Кикинадзе, которые профессионально ведут свое хозяйство, ищут новые подходы, внедряют новые салатные группы, сегодня осваивают технологию по выращиванию сельдерея и лука-порея, чтобы в следующем году выйти на большие объемы и поставки продукции на прилавок.

«В этом году администрация помогла КФК братьев Кикинадзе получить в дополнение к имевшимся площадям еще 50 гектаров. Землю они уже осваивают (а там была целина). Думаю, это поможет увеличить и объемы, и ассортимент выращиваемой продукции. Сегодня хозяйство производит 4 тысячи тонн в год овощей и салатов разных сортов… А это трудная для выращивания культура», — отметил глава.

Он уточнил, что в этом хозяйстве убирают салаты до 20 раз в сезон. А это значит, что хозяйство находится практически в постоянном режиме посадки и уборки.

«Нам хотелось бы, чтобы именно такие хозяйства работали на нашей земле. Потому что используется и приносит качественный урожай каждый клочок земли. Я хочу пожелать и братьям Кикинадзе, и их фермерскому хозяйству процветания, чтобы им благоволила погода, чтобы производство продукции увеличивалось и чтобы те цели, которые они поставили перед собой, были реализованы», — отметил Кулаков.

Всего в этом году в аренде у хозяйства 150 гектаров в трех поселениях Раменского района: Ганусовском, Заболотьевском, Кузнецовском.

Как отметил Сергей Кикинадзе, полный ассортимент продукции КФХ — 24 позиции. В этом году фермеры пробуют выращивать сельдерей, лук-порей.

«Сотрудничаем в работе с селекционерами. Мы помогали в работе над новым сортом капусты, и нам предложили дать ей название. Мы воспользовались этим предложением, и теперь есть капуста белокочанная «раминас» (название сорта — от названия нашего города Раменское). Кстати, она пользуется спросом у людей: до 5-ти месяцев хранится и хорошо очищается после хранения. Уже 13 лет (с 2004 года) выращиваем эту капусту. Вообще же у нас есть практически все сорта», — добавил Кикинадзе.

Кредо КФХ и ООО «Родина» — расширять объемы производства и ассортимент, работать над качеством, над эстетикой полей, увеличивать, развивать предприятие.