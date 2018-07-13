«Еще и правильно на грудь!»: Юлия Паршута показала финт с мячом

Бывшая участница популярного музыкального проекта «Фабрика звезд» Юлия Паршута под финал чемпионата мира по футболу прочувствовала дух спорта и решила рассказать поклонникам, что тоже кое-что умеет. Хрупкая девушка принялась чеканить футбольный мяч, показывая, как надо принимать его на грудь.

Перед началом мундиаля все вокруг, казалось, жили в предвкушении футбола, а потому один за другим показывали разнообразные финты, которые мастерски умели делать с мячом. Ну а поскольку лучше поздно, чем никогда, то перед финалом мундиаля взяла мяч в руки и популярная певица Юлия Паршута, удивив своих поклонников смелым обращением с главным футбольным атрибутом. А удивляться и в самом деле было чему, ведь Паршута показала чеканку с использованием колен и груди.

«Как правильно принимать на грудь», — лаконично назвала свой мастер-класс Паршута, похваставшись тем, что умеет чеканить не только ногами. Ее короткая, но эффектная демонстрация произвела сильное впечатление на публику сети. Увы, девушки, разбирающиеся в футболе, скорее исключение из правила, ну а тех, кто не боится мяча, и того меньше. И в то время как большинство представительниц слабого пола предпочитает с ужасом отворачиваться от летящего в них мяча и пребывает в глубоком убеждении, что за неимением бюста отбивать грудью могут только мужчины, Юлия продемонстрировала чеканку, где никакие округлости не стали для нее помехой.

«Хорошо играете. На это можно смотреть бесконечно!» «Вам определённо надо попробовать свои силы в футболе» «Вау! Я думала, так могут только мужчины. Не представляю, чтобы мяч бил мне по груди, я б точно изо всех сил уворачивалась» «Еще и правильно на грудь! Женюсь однозначно!» «Юль, не ожидала, что умеешь так с мячом обращаться, чеканишь и на грудь. Умница!» «Круто, когда девушка разбирается в футболе» «Даже лучше чем Роналду и Месси принимаете мяч на грудь, уважаю»