Подмосковный предприниматель лишил экс-жену 100 миллионов рублей 

Ольга Бабина уже три года ходит по судам из-за своего бывшего мужа Николая Бабина. Подмосковный бизнесмен подал на развод, но жене об этом не сообщил. Причиной развода стала новая любовь. К себе домой мужчина привез девушку с ребенком. Теперь Бабиной приходится бороться за совместно нажитое имущество, в которое входят недвижимость и активы на 100 миллионов рублей.
Сегодня женщина стала гостьей передачи «Прямой эфир. Андрей Малахов» и попросила ведущего помочь ей. Ольга призналась, что уже получила четвертую часть имущества. «До сих пор не могу вступить в права, я не получаю денег с торговых площадей, меня не пускают. Я понимаю, у меня все хотят отобрать. Хотя муж говорил: „Сынок, все останется тебе“», — пояснила она. Женщина отметила, что сейчас живет со своим сыном Кириллом, которому уже 32 года. Именно он первым узнал, что у отца есть 30-летняя любовница с ребенком. Вскоре после этого на Ольгу обрушилась очередная новость — у ее экс-мужа есть огромный долг. Николай показал ей документы, по которым он должен около миллиона долларов, но Бабина уверена, что они поддельные.
Ольга и Николай Бабины прожили вместе больше 30 лет / фото: кадр из передачи
«Это мошенничество, люди вступили в сговор», — заявила она. В студии также появился адвокат предпринимателя Алексей Шумилин. Он рассказал, что его подопечный предлагал оставить экс-жене часть бизнеса и имущества. По его словам, Николай сразу предупредил бывшую супругу, что у него есть долг. Сам Бабин заверил, что сначала предложил Ольге разойтись мирно, так как решил оформить отношения с новой избранницей. По его словам, он предлагал жене забрать магазин и то, чем она пользовалась, но Ольга отказалась. «Я подал в суд, чтобы и долги поделили пополам. Она живет хорошо: четыре дома на участке у сына, ездит на новой машине. И приходит с четырьмя адвокатами в суд», — считает Бабин.
Бывшие супруги не могут поделить роскошный дом / кадр из передачи
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Звездные разводы: как знаменитые отцы забирают детей у матерейКак Ольга Слуцкер, Анна Седокова, Дана Борисова и другие женщины пережили разлуку со своими детьмиБывшая жена бизнесмена подтвердила, что действительно настояла на том, чтобы имущество было поделено пополам. Однако она заверила, что до сих пор ничем не может воспользоваться. Более того, Николай намерен продать часть недвижимости, чтобы погасить долги. «Вы готовы, чтобы вам была куплена квартира, машина и какой-то участок земли для того, чтобы вы начали заново свою жизнь?», — поинтересовался в заключении Малахов у гостьи. «Да, мне нужно иметь место, где жить, и на что жить. Мне нужно достойно встретить свою старость. Я не буду говорить о своем здоровье. Многие знаю о том, как трудно жить в таком возрасте и работать я не могу. Скоро пенсия, но я уволилась в 1998 году, и что я получать буду?», — ответила Бабина. Телеведущий призвал ее закончить отношения с мужем и начать новую жизнь.