Подмосковный предприниматель лишил экс-жену 100 миллионов рублей

Ольга Бабина уже три года ходит по судам из-за своего бывшего мужа Николая Бабина. Подмосковный бизнесмен подал на развод, но жене об этом не сообщил. Причиной развода стала новая любовь. К себе домой мужчина привез девушку с ребенком. Теперь Бабиной приходится бороться за совместно нажитое имущество, в которое входят недвижимость и активы на 100 миллионов рублей.

Сегодня женщина стала гостьей передачи «Прямой эфир. Андрей Малахов » и попросила ведущего помочь ей. Ольга призналась, что уже получила четвертую часть имущества. «До сих пор не могу вступить в права, я не получаю денег с торговых площадей, меня не пускают. Я понимаю, у меня все хотят отобрать. Хотя муж говорил: „Сынок, все останется тебе“», — пояснила она. Женщина отметила, что сейчас живет со своим сыном Кириллом, которому уже 32 года. Именно он первым узнал, что у отца есть 30-летняя любовница с ребенком. Вскоре после этого на Ольгу обрушилась очередная новость — у ее экс-мужа есть огромный долг. Николай показал ей документы, по которым он должен около миллиона долларов, но Бабина уверена, что они поддельные.

Ольга и Николай Бабины прожили вместе больше 30 лет / фото: кадр из передачи

«Это мошенничество, люди вступили в сговор», — заявила она. В студии также появился адвокат предпринимателя Алексей Шумилин. Он рассказал, что его подопечный предлагал оставить экс-жене часть бизнеса и имущества. По его словам, Николай сразу предупредил бывшую супругу, что у него есть долг. Сам Бабин заверил, что сначала предложил Ольге разойтись мирно, так как решил оформить отношения с новой избранницей. По его словам, он предлагал жене забрать магазин и то, чем она пользовалась, но Ольга отказалась. «Я подал в суд, чтобы и долги поделили пополам. Она живет хорошо: четыре дома на участке у сына, ездит на новой машине. И приходит с четырьмя адвокатами в суд», — считает Бабин.

Бывшие супруги не могут поделить роскошный дом / кадр из передачи

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