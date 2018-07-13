11 самых известных миллионерш мира

11 самых известных миллионерш мираВорочать миллионами могут не только мужчины. В нашем списке только представительницы прекрасного пола. Конечно, заглянуть в их счета и декларации мы не смогли, но денег у них точно куры не клюют. Правда, если быть совсем уж честными, мы нашли только одну женщину, которая свои миллионы заработала сама. Остальные богачки унаследовали средства от своих мужей или отцов.

Женихи на миллиард: самые завидные богатые холостяки

1 Элис Уолтон

Возраст: 68 лет Самая богатая женщина мира. Ее состояние приближается к 50 млрд долларов. Большую часть дохода ей приносит сеть американских торговых центров Walmart , которая была основана ее отцом. Элис тоже приложила руку к семейному бизнесу. Начинала работать на низших должностях и только потом доросла до руководящих постов. Но долго оставаться втиснутой в деловой костюм Элис не захотела, перебралась на ранчо, где стала весьма успешно разводить лошадей. Другое ее хобби — современное искусство. В ее коллекции картины Пикассо и Энди Уорхола . Есть и пагубные привычки — эксцентричная миллионерша любит полихачить на своем автомобиле, совершенно не соблюдает правила дорожного движения и даже садится за руль в нетрезвом виде. Фирменный стиль — большие очки в массивной оправе а-ля стрекоза.

Самая богатая женщина мира Элис Уолтон /@myprerana

2 Лорен Пауэлл Джобс

Возраст: 54 года

Прежде всего, ее знают, как вдову легендарного Стива Джобса . Их брак продлился двадцать лет. Есть трое детей. И хотя Лорен не обладает даже малой толикой гениальности супруга, сама по себе она — примечательная личность. Вегетарианка, исповедует буддизм, ведет здоровый образ жизни, даже основала компанию по производству натуральных продуктов. Во внешности предпочитает естественность, ярко накрашенной ее почти не увидишь. Кроме того, она давно занимается продвижением образовательных программ и благотворительных проектов, поддерживает молодых ученых. Сегодня деньги все благие начинания финансируются из немаленького наследства, оставленного мужем. Лорен не только владеет акциями яблочной компании, но и акциями Диснея. В настоящий момент встречается с бывшим мэром Вашингтона.

@forbes

Возраст: 36 лет Деньги лишними не бывают. Поэтому многие члены большого семейства Трампов стараются еще и заработать сами. Так сколотил свои миллионы Дональд Трамп, миллиардер, шоумен и нынешний президент США. Отцовскую деловую хватку унаследовала и его старшая дочь, Иванка . Эффектная красавица блондинка начинала свою карьеру в качестве модели, но затем переключилась на бизнес. Поработала в компании отца, потом основала свою ювелирную фирму. Была ведущей на ТВ и пробовала себя в роли писательницы. Ее книга, кстати, стала бестселлером деловой литературы. Сейчас занимает должность ассистента президента США на добровольных началах. То есть за работу Иванке никто не платит. Замужем за миллионером, воспитывает троих детей. За звание американской иконы стиля вполне может побороться со своей мачехой Меланией.

@ivankatrump

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4 Чжоу Цюньфэй

Возраст: 48 лет Самая богатая в мире женщина, которая сколотила состояние с нуля. Будущая миллионерша родилась в бедной китайской семье. В 16 лет бросила школу и пошла работать. В 22 года основала свою первую фирму. Прежде чем добиться успеха, молодая бизнесвумен 11 (!) раз становилась банкротом. Сегодня госпоже Цюньфэй принадлежит несколько заводов, на которых делают стекло для экранов смартфонов. Именно ее продукция стоит на «яблочных» гаджетах. Но несмотря на успех, королева тачскрина не отошла от дел. Свою работу она называет «хобби», а причину успеха видит в желании постоянно чему-то учиться. Чжоу скромна, не любит давать интервью и рассказывать о личной жизни. Она воспитывает двоих детей. Любимая одежда — элегантные костюмы от Christian Dior, но не темных тонов, а в розово-красной гамме.

@stars_allabout

5 Франсуаза Беттанкур-Мейер

Возраст: 64 года

Наследница миллионов своей матери, Лилианы Беттанкур, умершей в прошлом году. Основной источник дохода семьи — компания L’Oréal, которую основал дедушка Франсуазы в далеком 1909 году. В свои 64 года одна из самых богатых женщин мира не стремится к вечной молодости, гламуру, светским тусовкам и прочей мишуре. Хорошо знающие ее люди характеризуют Франсуазу как интеллектуалку, предпочитающую ввести замкнутый образ жизни. Она — автор книг по исследованию Библии и еврейско-христианским отношениям. В свободно время любит играть на пианино. Ее отличает сдержанный и деловой стиль. Предпочитает темные костюмы, носит очки в массивной оправе и яркие шарфы.

@stars_allabout

6 Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед

Возраст: 58 лет Ее история могла бы стать сценарием к «Великолепному веку», но в наше время. Эмир Катара настолько влюбился в свою жену, что позволил заниматься ей политической и общественной деятельность, что для мусульманского государства большая редкость. Сегодня шейху даже называют «серым кардиналом Персидского залива» и одной из самых стильных королевских особ. Она не носит хиджаб, вместо него ее голову всегда украшает стильный тюрбан. Предпочитает длинные юбки и закрытые платья, но может появится и в широких брюках. Всегда подтянута, стройна, с осиной талией, которую старается подчеркнуть поясами. И это несмотря на то, что Моза родила супругу семь детей! Хотя поговаривают, что немалые богатства она тратит на пластические операции.

@mozabintnasser

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Возраст: 37 лет Пожалуй, самая скандальная фигура в нашем списке, известная светская тусовщица и бывшая наследница миллионов гостиничной империи. Да, именно бывшая, потому что дедушка девушки лишил все свое многочисленное семейство наследства: завещал деньги благотворительному фонду. На такое решение повлияло скандальное поведение внучки: ее провокационные видео в соцсети, вождение за рулем в нетрезвом виде, проблемы с законом. Хотя и без дедушкиных средств Пэрис не бедствует. Предприимчивая девушка умудряется не только вести полный приятных соблазнов звездный образ жизни, но и зарабатывать на этом. За одно ее появление на каком-нибудь светском мероприятии организаторы готовы выложить кругленькую сумму. Кроме того, Пэрис часто снимается в телевизионных шоу, пишет книги, занимается дизайном одежды, играет в кино и записывает музыкальные альбомы. И ее нисколько не волнуют разгромные рецензии критиков на ее работы.

@parishilton

Возраст: 37 лет Правильная девочка из числа «золотой» молодежи. Жить только на папины средства (ее отец — бизнесмен Александр Жуков ) Даша не захотела и организовала свой бизнес. Вместе с такой же дочкой миллионера Кристиной Танг создала джинсовый бренд, который очень быстро стал популярен. Но узнавать Дашу в лицо стали после романов сначала с Маратом Сафиными, а потом и с Романом Абрамовичем . Ему она родила двоих детей, но не стала довольствоваться ролью жены олигарха. Пробовала себя в издательском бизнесе, благотворительности и, наконец, основала Музея современного искусства «Гараж» в Москве, поучаствовала в проекте реконструкции острова Новая Голландия в Петербурге. Сейчас Дарью называют одной из влиятельнейших женщин в мире искусства. Событиями личной жизни делится неохотно, журналисты так до конца и не могут понять: рассталась ли она окончательно с Романом Абрамовичем или нет.

9Айрис Фонтбона

Возраст: 76 лет Самая богатая женщина Чили. Как и в случае с Лорен Джобс, нынешние свои миллионы Айрис унаследовала от покойного мужа, который владел медными рудниками. Супруг изначально привлекал Айрис к бизнесу, ей было доверено развивать компанию по производству напитков и курировать курортные активы — у семьи есть несколько отелей в Хорватии. Кроме того, бизнеследи также занималась благотворительностью. Сегодня Айрис немного отошла от дел и передала бразды правления трем сыновьям. Все-таки возраст дает о себе знать, хоть по внешнему виду и не скажешь. Элегантная, подтянутая, сдержанная. Она словно воплощение настоящей гранд-дамы.

@sibayupurnomo

10Маргарита Луи-Дрейфус

Возраст: 56 лет Еще одна история Золушки, на сей раз русской. Девичья фамилия Маргариты — Богданова. Родилась, выросла и училась в Ленинграде. После окончания университета вышла замуж за швейцарского студента и уехала к нему на Родину. Правда, брак продлился всего год. Настоящая история начинается, когда Маргарита познакомилась в самолете с бизнесменом Робером Луи-Дрейфусом. Он стал ее вторым мужем и отцом троих детей. Именно после его смерти Маргарите пришлось взять бразды правления семейной компании в свои руки. Кстати, в наследство она получила и французский футбольный клуб «Олимпик». От своего нынешнего приятеля, швейцарского банкира, она родила двух девочек.

Zumapress/Russian Look

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11Изабель душ Сантуш

Возраст: 45 лет Встречайте самую богатую женщину Анголы и Африки, родившуюся… в СССР. На тот момент в Баку (нынешняя столица Азербайджана) жила ее русская мама и африканский папа, который приехал сюда учиться. Спустя время на своей Родине он стал президентом государства Ангола. Именно он обеспечил старшей дочери безбедную жизнь. Изабель владеет долями в нескольких компаниях: сфера деятельности — от нефти до алмазов. Ей нельзя отказать в деловой хватке, своими капиталами она управляет сама, постоянно их приумножая. Замужем, имеет троих детей. Часто бывает в странах бывшего СССР. Приезжала и на Чемпионат мира в Москву.

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