Лёля Баранова: «Я следую за своей мечтой»

Как добиться того, о чем мечтаешь, и быть в гармонии с собой — об этом Лёля Баранова рассказала в своем интервью OK!.

Лёля, на нашей съемке тебе пришлось съесть десерт. Ты сладкоежка?

Да, есть такой грех. У нас на съемочной площадке «Улицы» есть свой буфет. И я не выдерживаю: всё сладкое, всю выпечку съедаю сразу. Я действительно сладкоежка! Причем десерты— это не только мой перекус, но и обед тоже, а вот мясо я ем редко. Каждый день встаю и чувствую, что без десерта я просто не проживу. (Смеется.)

А ты сама можешь что-нибудь приготовить?

Могу и люблю, но сейчас на это времени катастрофически не хватает, и я часто перекусываю на бегу или на съемках «Улицы» для ТНТ.

Недавно вышел второй сезон этого сериала. Интересно наблюдать, как меняется твоя героиня…

Да, Ксюша становится совсем другим человеком. Во втором сезоне ей предстоит много жизненных испытаний. Она выходит из больницы, теперь она в инвалидной коляске, не может ходить. Ксюша, конечно, кардинально отличается от той инфантильной девочки-манипулятора, которую зрители видели в первом сезоне. Сейчас у моей героини случилось настоящее горе, поэтому она замкнулась в себе и не хочет общаться ни с кем из своих друзей. Она очень ранимая и переживает сложный период в жизни. Раньше я не замечала своего сходства с Ксюшей, пока в какой-то момент не поняла, что в жизни иногда разговариваю так же, как она.

Как-то мои друзья сказали мне: «А чего ты Ксюшу не выключаешь?» Оказывается, я могу не выйти из роли… Мне кажется, сейчас во мне семьдесят процентов Ксюши и тридцать процентов меня. (Смеется.)

Лёля Баранова

Лёля, тебе семнадцать лет и столько же проектов у тебя в фильмографии. Как тебе это удалось?

Сложно сказать, ведь мне самой еще нужны советы, я ведь пока только учусь, я еще не актриса, всего лишь следую своей мечте. Как-то у меня получалось быть вовлеченной в съемочный процесс: где-то увидят, позовут, а потом, после проб, утвердят. Вообще я не всегда уверена, что хорошо сыграла, а потом, когда пересматриваю сцену, вижу, что в кадре всё получилось отлично. А ведь вначале я не собиралась связывать свою жизнь с кино, так стало получаться только сейчас. Я полюбила кино всем сердцем, и для меня это стало жизнью.

Какие у тебя планы?

Я хочу поступить на актерско-режиссерский факультет во ВГИК, потом, естественно, хочу сняться в полном метре, и дальше всё пойдет, я уверена. (Улыбается.) Я пробовала помогать режиссеру на площадке, и мне понравилось. Да и просто быть на съемках мне в удовольствие. Пока мне близки две профессии — актерская и режиссерская. Но конечно, на данный момент у меня в приоритете актерское мастерство. В этом году я не хочу поступать, пока понимаю, что недостаточно готова, а вот в следующем — вполне.

Сейчас я только закончила школу, и учеба для меня была тем еще испытанием. (Смеется.) Дело в том, что лет с шести-восьми я уже начала ходить по кастингам и сниматься. Я пропускала школу, и это было проблемой.

В школе тебе не шли на уступки?

Не особенно. Помню, в девятом классе, во время ГИА, я вообще завалила алгебру, сдала только с третьего раза! А однажды я пришла в школу и услышала: «Она снова снимается, нет чтобы об учебе подумать!» И теперь я перешла на очно-заочное, чтобы меня не ругали за пропуски и чтобы у меня было время не только для съемок, но и для подготовки к экзаменам.

Лёля Баранова

И как проходит твоя подготовка?

Определенно, гуманитарные предметы даются мне лучше: в девятом классе я всё сдала на пять— люблю читать и писать сочинения. Русский язык для меня вообще легко, а алгебра, физика — это другой мир, и я с ним не пересекаюсь. (Смеется.) А когда я сдала экстерном экзамены за 10–11-й классы, то пошла на курсы в Школу-студию МХАТ. Вначале мне было некомфортно, первое время я не понимала, зачем туда пришла и как мне могут понадобиться странные занятия, на которых мы бегаем с закрытыми глазами и по два часа разминаем рот. Плюс я не могла долго сидеть на одном месте, я ведь совсем не усидчивая. Но когда пришла на съемки «Улицы», то осознала, что всё, чему меня научили там, мне пригодилось. Занятия помогли мне правильно говорить, стать более раскованной и не бояться камеры.

Здорово, что у тебя есть мечта и ты идешь к ней. Скажи, а кто помог тебе сделать первые шаги на этом пути?

Мама привела меня в эту профессию. Помню, мне было семь лет, когда мы с мамой и ее подругой пошли гулять, — нужно было заглянуть в «Останкино» на пробы дочери нашей знакомой. Мы шли по коридору телецентра, и тут какой-то человек — как потом оказалось, режиссер — остановился и вдруг спросил у меня: «Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя домашние животные?» А я всегда была очень общительной и любила поговорить. Так я ему сразу рассказала всё о своей жизни. (Смеется.) Вот так меня и утвердили на ведущую детской программы на канале «Карусель»… Мама никогда не отговаривала меня от актерской профессии, скорее наоборот — подталкивала, говорила: «Иди туда, ну почему ты боишься?» Мама помогла нам с братом выбрать любимую профессию. Она считает, что в жизни нельзя размениваться и постоянно пробовать разное, нужно всегда идти за своей мечтой до конца.

Например, мой брат, когда только пошел заниматься боксом, вообще не хотел продолжать, так как вначале у него ничего не выходило. Но мама смогла его уговорить, и сейчас он двукратный чемпион Москвы. Для нашей мамы всегда было важно, чтобы каждый из нас оказался в своей среде.

А на дополнительные курсы в Школу-студию МХАТ тоже мама посоветовала тебе поступать?

Нет, я сама увидела пост у знакомой. Но в итоге меня позвали на новые съемки. Дело в том, что режиссер Олег Галин пригласил меня в полный метр на парные пробы с Сергеем Гармашом — по сценарию я должна была сыграть дочь его героя. Меня сразу утвердили в фильм «Путёвка в жизнь», мы снимали его два месяца в Питере и полгода в Москве. Для меня это был первый полный метр.

Лёля Баранова

Что ты чувствовала на этих съемках?

Конечно, для меня это было серьезное испытание, ведь снимаешься вместе с таким великим актером, как Сергей Гармаш. Скажу правду: у меня руки тряслись поначалу, а потом я как-то вжилась в роль и почувствовала себя на своем месте. Я настолько привыкла к нашей команде, что, когда съемочный процесс подходил к концу, мне даже стало грустно. Думаю, именно в тот момент я осознала, что хочу быть актрисой, и стала надеяться, что у меня всё сложится.

Лёля, ты много снимаешься не только в кино, но еще и в фотосессиях для различных каталогов и журналов. Скажи, сейчас тебе, наверное, приходится более тщательно следить за собой?

Конечно, я считаю, что красота — это важный инструмент в достижении успеха не только для актрисы, но и для всех девушек. Но мне бывает лень заниматься спортом, и вообще я такой же человек, как и все: могу похудеть и заесть свою радость тортом, а потом в кадре будут видны мои щечки. (Смеется.) Возможно, меня могли бы утвердить в какие-то проекты, связанные со спортом, но мысль о том, что после съемок или в свободные дни, когда я хочу поспать, нужно идти и бегать, меня напрягает. Мне проще не есть, чем заниматься фитнесом. Но я очень люблю экстремальные виды спорта, мне важно чувствовать адреналин в крови. Могу прокатиться на квадроцикле, прыгнуть с тарзанки, вот недавно в Сочи я прыгнула с высоты 207 метров!

Ну ты даешь! Семнадцать лет — возраст, когда многие впервые влюбляются. Тебе уже знакомо это чувство?

Да, была у меня такая любовь, я встречалась с молодым человеком два с половиной года, он был старше меня на шесть лет и тоже занимался актерской профессией. Сейчас мы уже общаемся как друзья. Я поняла, что для меня в отношениях важна свобода, когда люди не ставят рамки и не переделывают друг друга. Сейчас понимаю, что отношений вообще не хочется. У меня в приоритете семья— мама и брат, их спокойствие, а еще работа плюс поступление в институт. Буду делать всё, что от меня зависит, а любовь… Уверена, она еще придет.