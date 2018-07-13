Телеведущий сознался в существовании секс-видео с ним и снискал поддержку

Британский телеведущий Дэн Лобб (Dan Lobb) подробно рассказал, как стал жертвой сетевых мошенников, обнародовавших секс-видео с его участием. Издание Metro сообщает, что исповедь мужчины, записанная для документального фильма, получила большую поддержку зрителей.

В ноябре 2016 года Лобб выяснил, что ролик с ним в главной роли выложила в сеть девушка по имени Стаси (Staci), с которой он общался через Skype. Тогда ведущий, по его собственному признанию, сразу пожалел о том, что был столь доверчив. Он надеялся, что демонстрирует свое тело лишь собеседнице.

Лобб рассказал свою историю в рамках проекта Celebrity Sextortion, призванного выяснить, как подобные видео попадают в сеть и что чувствуют жертвы.

Постыдная история телеведущего снискала поддержку у зрителей. Многочисленные поклонники поддерживали его и выражали восхищение смелостью журналиста в Twitter. «Только что посмотрела. Не могу поверить, что испытываю столь сильный шок и отвращение по отношению к тому, что случилось с этим милым парнем. Больные безликие люди, которые сделали это, должны быть наказаны законом. Дэн, ты такой смелый, что говоришь об этом, выражаю все свое уважение», — написала телезрительница Сара.

Другая поклонница обеспокоилась будущим Лобба: по ее мнению, после пережитого довольно сложно вернуть жизнь в привычное русло.

Лобб является одним из наиболее популярных телеведущих Великобритании. В течение нескольких лет от вел шоу на канале ITV, а сейчас сотрудничает с программой Cowboy Builders на пятом канале (Channel 5).