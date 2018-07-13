Ещё
Телеведущий сознался в существовании секс-видео с ним и снискал поддержку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Телеведущий сознался в существовании секс-видео с ним и снискал поддержку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британский телеведущий Дэн Лобб (Dan Lobb) подробно рассказал, как стал жертвой сетевых мошенников, обнародовавших секс-видео с его участием. Издание Metro сообщает, что исповедь мужчины, записанная для документального фильма, получила большую поддержку зрителей.
В ноябре 2016 года Лобб выяснил, что ролик с ним в главной роли выложила в сеть девушка по имени Стаси (Staci), с которой он общался через Skype. Тогда ведущий, по его собственному признанию, сразу пожалел о том, что был столь доверчив. Он надеялся, что демонстрирует свое тело лишь собеседнице.
Лобб рассказал свою историю в рамках проекта Celebrity Sextortion, призванного выяснить, как подобные видео попадают в сеть и что чувствуют жертвы.
Постыдная история телеведущего снискала поддержку у зрителей. Многочисленные поклонники поддерживали его и выражали восхищение смелостью журналиста в Twitter. «Только что посмотрела. Не могу поверить, что испытываю столь сильный шок и отвращение по отношению к тому, что случилось с этим милым парнем. Больные безликие люди, которые сделали это, должны быть наказаны законом. Дэн, ты такой смелый, что говоришь об этом, выражаю все свое уважение», — написала телезрительница Сара.
Другая поклонница обеспокоилась будущим Лобба: по ее мнению, после пережитого довольно сложно вернуть жизнь в привычное русло.
Лобб является одним из наиболее популярных телеведущих Великобритании. В течение нескольких лет от вел шоу на канале ITV, а сейчас сотрудничает с программой Cowboy Builders на пятом канале (Channel 5).
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа13
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
Правила интимной гигиены, которые нужно знать2
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем24
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение