Как приучить собаку к правилам жизни в городской квартире

Жить в городе — значит, соблюдать множество писаных и неписаных правил и условий. И это касается не только людей, но и животных — по крайней мере собак.

Что положено делать собаке? Давать лапу, гонять голубей, лаять в ответ на дверной звонок, обнюхивать на улице все, до чего удается дотянуться, носиться по двору. И все это собаки с удовольствием делают. Вот только в городе каждая из этих невинных собачьих радостей может стать проблемой. Лай мешает соседям и будит детей. Нюхать и тем более трогать что попало порой опасно. Бегать — тоже, ведь вокруг машины… Как научить собаку хорошим манерам, вписав ее в городскую жизнь? Кинологи говорят, что это вполне по силам каждому собаководу. Посмотрим, что нужно в первую очередь.

Лай-лай, а порой еще и вой Вы можете быть уверенным, что ваш пес — от природы молчун, сдержанный и воспитанный, и однажды удивиться жалобе соседей на нескончаемый вой и лай из вашей квартиры. Неужели? Такое запросто может быть, если вы целыми днями на работе и собака страдает от одиночества. Если перемен в образе жизни не намечается, можно решить вопрос так: заведите еще одно животное — например кошку или птичку. Собаке будет веселее ждать вас с работы.

Выбирая пса в квартиру и предвкушая недовольство соседей лаем, имейте в виду, что есть болтливые породы — овчарки, гончие, лайки, йорки, шпицы, терьеры, а есть молчуны — бульдоги, чихуахуа, шарпеи, колли, мопсы.

Стой, кто бежит

Собака любит бегать. Любая собака в этом нуждается, иначе не избежать проблем со здоровьем. Но в городе беготня может быть опасной, в том числе убеганием. Кошка, голубь, резкий звук, другая собака — многое может стать возбуждающим моментом и причиной для побега. Хозяину нужно быть готовым к такому развитию событий и в городе всегда держать собаку на поводке, а служебную еще и в наморднике.

Если собаке суждено жить в городе (а вообще-то любой собаке), она должна с младых ногтей знать команду «Дорога!» Это сигнал немедленно остановиться и сесть, которую любой городской пес должен выполнять беспрекословно. Проще всего осваивать такие вещи на курсах послушания — их, по мнению кинологов, должна пройти любая собака, а городской это просто необходимо.

Собак с развитым инстинктом охотника кинологи советуют выгуливать только на рулетке — всегда есть риск, что они кинутся за добычей.

Порода собаки имеет значение, когда речь идет о жизни в городской квартире и об адаптации пса к городу вообще. Некоторые не стоит селить в городе в принципе — не столько из-за размеров квартиры и самого животного, сколько из-за его природных качеств. Не место в городе как крупным кавказской овчарке, акита-ину, алабаю, так и вполне компактным лайкам — у них сложный характер, их непросто адаптировать к городским условиям. Труднее всего в городе с псами, чья специализация — охота, потому что исследовательский инстинкт в условиях мегаполиса может «подкинуть» проблем, а то и обернуться бедой. Не рекомендуют кинологи и привозить в город животных, которые выросли не в питомниках, а, что называется, в свободных условиях — например, северных собак из тех мест, где их держат многие.

Одна в толпе

В городе всего много — звуков, суеты, машин, людей. Чтобы собака относилась к этому как к данности, нужно как можно раньше, уже с трех месяцев, брать ее в разные места — на рынок, в парк, в общественный транспорт и пр. Нужно ходить с ней мимо детских площадок, остановок, строек, стадионов, мест большого скопления людей. Словом, животное нужно социализировать. Для жизни в городе это не просто полезно, а необходимо — собака должна научиться жить в мире людей. Только так она привыкнет не бояться шума, адекватно реагировать на новые запахи и толпу, на то, что толкнули, задели, напугали и так далее.

Вы в подъезде: кто вперед?

Собаководам в обычной многоэтажке приходится сталкиваться с непониманием и неприятием соседей­ часто — либо открытым, либо завуалированным. Мало кто с радостью принимает тот факт, что по соседству живет собака. К сожалению, почву для конфликта нередко создает не сам собаковод и не его питомец, а бытовые условия наших домов. Вот, например, подъезд. Зачастую он темный, почти всегда тесный, с маленькими лифтами и лестницами, где не разойтись даже вдвоем. А если в этой «лодке» двое, не считая собаки? Давайте разберем ситуацию с подъездом с разных сторон.

Ситуация 1: вы идете с собакой. В таком случае в подъезд лучше входить одновременно. И по лестнице идти тоже. Всегда надо иметь в виду возможность внезапного появления человека — может выбежать подросток, дети могут нестись по лестнице без оглядки, может выйти мама с грудничком, бабушка с палочкой.

Не оставляйте пса за спиной и не пускайте его вперед себя — он может столкнуться с кем-то из жильцов, испугать их, испугаться сам. Держите собаку на коротком поводке или непосредственно за ошейник.

Ситуация 2: вы — сосед без собаки. Если появление животного застало вас врасплох, не убегайте, не машите руками и сумками, не кричите — животное не собирается нападать, но может сделать это, если сработает защитная реакция. «Ути, какой пусик» — вот этого не надо, если вы этого пусика не знаете с детства, держите руки при себе. Некоторые говорят «фу» и тоже делают это совершенно напрасно — либо не сработает, либо еще и навредить может. Дело в том, что многие собаководы специально натаскивают своих животных на нападение, если те получают команду от постороннего человека. Делается это для того, чтобы животное не увели чужие. Если навстречу идет человек с собакой, просто останьтесь на месте, опустив руки. Этого достаточно для того, чтобы каждый пошел своей дорогой без проблем.