Почему у тебя все еще нет девушки

Если в твоей жизни мало знакомств, встреч, общения и романов с интересными девушками, то у этого есть как минимум одна причина: это ты. Популярность у противоположного пола является одним из показателей личного успеха. К этому стремится каждый мужчина. Если подобного у тебя нет, то давай разбираться почему.

Ты не умеешь знакомиться

Даже не так. Ты считаешь это умение бесполезным. Все эти курсы пикаперов, где парень с пухлыми губами в обтягивающей футболке рассказывает ботаникам, как надо знакомиться с девушкой, сделали эту тему табуированной для многих мужчин. Теперь некоторым кажется, что если ты задаешься подобным вопросом, то ты неудачник. И что вообще подходить к девушке на улице для знакомства — это странно и признак отчаяния. Все вокруг говорят: «Оставайся самим собой», а когда придет время, «девушка сама появится». Но есть риск, что ожидание может затянуться. И вот тебе уже 40, ты по-прежнему «остаешься самим собой», а девушки все нет, «не появляется». Просто надо понять (и не в 40, а как минимум на 20 лет раньше), что говорить женщинам о своей симпатии, приглашать на свидания и все такое прочее — это более чем хорошо. И постыдного здесь ничего нет.

Ты не занимаешься собой

Допустим, знакомиться ты научился. Но если ты заметил, что большинство попыток заканчиваются отказом, то впору задуматься о самом себе. Отказали одна-две девушки — возможно, ты просто не в их вкусе. Отказывают все — значит что-то не так с тобой. Правильные манеры, умение красиво говорить, быть обходительным и деликатным в ухаживаниях — это все очень важно и составляет ментальную сторону твоего образа. Но не менее важна и внешняя. Прежде чем знакомиться с девушками, надо убедиться, что ты в принципе можешь им понравиться. Подумай о том, как ты одеваешься, что происходит с волосами на твоей голове. Посмотри вниз: если пузо мешает тебе увидеть свои ноги, то это еще одна проблема, от которой нужно избавляться. В общем, уход за собой требует усилий. В отличие от заверений на уроках по пикапу, мы не говорим тебе, что все будет легко и что девушка ляжет к тебе в постель после двух умело произнесенных фраз. Успех в личной жизни зависит от твоего упорства в работе над собой. Ведь, как известно, эта работа самая тяжелая, но и самая благодарная. Отпусков и выходных нет, зато отличные бонусы! 5 простых способов стать привлекательнее

Ты часто сидишь дома

Синдром «диванного ленивца» достиг сегодня эпических масштабов: множество парней элементарно не хотят выходить из дома. Но ведь под лежачий камень вода не течет, а под лежачего мужика — тем более. Трудно встретить девушку, если география твоего перемещения по миру ограничивается маршрутом между кухней и спальней. Если, конечно, ты не живешь в особняке Playboy. В остальных случаях не мешало бы чаще выходить на улицу, посещать бары, музеи, торговые центры — в общем, любые многолюдные места. И дело даже не только в знакомствах с девушками. От этого зависит твоя социализация, а от нее — успехи во всех сферах жизни, включая и сферу общения с женщинами.

Ты скрываешь свои намерения

Страх отказа иногда заставляет тебя скрывать свои искренние намерения при общении с девушкой. Даже частые встречи и многочасовые беседы с ней не позволяют тебе разрушить ветхий барьер между дружбой и романтикой. Но в какой-то момент ты должен сказать себе, что все эти интересные разговоры об авангардном кино и классической литературе — это, конечно, очень хорошо, но пора бы уже и на свидание сходить. Френдзона, на которую так любят сетовать многие парни, на самом-то деле ими и инициирована. А чего ты ждешь? Что девушка сама пригласит тебя куда-нибудь? Сама начнет ухаживать за тобой, провожать тебя домой или делать сюрпризы? Если тебя не устраивает формат твоего общения с ней, то менять его надо тебе самому. Для начала хотя бы признайся ей в симпатии. Если просто дружба с ней тебя не устраивает, то ее отказ хотя бы даст понять, что смысла в дальнейшем общении нет. Но вполне возможно, она и сама ждет, когда ты уже наконец пригласишь ее на свидание.

Ты не уверен в себе

Последний пункт нашего списка, который по касательной проходит мимо всех предыдущих проблем, частично являясь их источником. Неуверенность в себе ужасна хотя бы потому, что с ней ты определяешь исход действия еще до того, как его совершишь. Ты не приглашаешь ее на свидание, потому что знаешь, что она откажет. Ты не хочешь за ней ухаживать, потому что уверен, что не в ее вкусе и вообще вы не смотритесь вместе. Низкая самоуверенность тянет за собой небольшие потребности. Ты и не думаешь знакомиться с интересной девушкой, потому что считаешь, что не достоин ее. Гораздо проще найти ту, рядом с которой твоя самооценка не будет подвергаться серьезному испытанию. Проще говоря, ты довольствуешься малым, чтобы не усложнять себе жизнь. Как правило, это распространяется и на другие аспекты жизни. Зачем есть мясо, когда можно пообедать ржаным хлебом? В конце концов, сытым ты останешься в любом случае. Да просто мясо вкуснее! 7 советов, как повысить свою уверенность