Храм святого Владимира вступил в новую стадию строительства

В будущем Храме во имя святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве строители уже возводят стены.

Стены строятся из красного кирпича. К осени строители обещают уже завершить их возведение, хотя объем работ достаточно большой.

Напомним, что строительство храма государством не финансируется, и строится новогиреевский каменный храм исключительно на народные пожертвования. Всенародное строительство финансируется разными способами. Желающие могут купить именной кирпич, который строители уложат в стены строящегося храма, могут просто пожертвовать средства на приобретение бетона. Каждому жертвователю выдается Сертификат дарителя. Обо всех способах принять участие в строительстве храма можно узнать подробнее на его сайте:: http://svladimir.ru/