Ещё
Храм святого Владимира вступил в новую стадию строительства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Храм святого Владимира вступил в новую стадию строительства 

Управа района Новогиреево 22 минуты назад
В будущем Храме во имя святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве строители уже возводят стены.
Стены строятся из красного кирпича. К осени строители обещают уже завершить их возведение, хотя объем работ достаточно большой.
Напомним, что строительство храма государством не финансируется, и строится новогиреевский каменный храм исключительно на народные пожертвования. Всенародное строительство финансируется разными способами. Желающие могут купить именной кирпич, который строители уложат в стены строящегося храма, могут просто пожертвовать средства на приобретение бетона. Каждому жертвователю выдается Сертификат дарителя. Обо всех способах принять участие в строительстве храма можно узнать подробнее на его сайте:: http://svladimir.ru/
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
Пенсионеры из Новогиреева, Перова и Ивановского побывали в Марфо-Мариинской обители На занятиях в Перовском парке можно укрепить здоровье и подтянуть фигуру В «МосАрте» состоится лекция о ночных кошмарах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа13
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет70
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
Правила интимной гигиены, которые нужно знать2
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем24
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение