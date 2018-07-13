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Полицейские изучают переписки пропавшего журналиста Леонида Махини
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Полицейские изучают переписки пропавшего журналиста Леонида Махини 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Редактор независимого новостного интернет-портала Леонид Махиня пропал в центре Волгограда после короткой встречи со знакомым. Полицейские ведут его безуспешные поиски больше месяца.
Леонид Махиня пропал 37 дней назад
Как рассказала V1.ru супруга пропавшего журналиста Варвара, пока никаких новостей о судьбе Леонида нет.
— Из полиции со мной не связывались. Видимо, сказать им мне нечего, — говорит волгоградка.
Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова сообщила, что поиски пропавшего журналиста результатов пока не дали.
— Заведено розыскное дело. Сотрудники полиции анализируют содержание переписок Леонида Махини на компьютере и проводят технические экспертизы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.
За сутки до исчезновения журналист оставил супруге записку, по содержанию позволяющую судить о его намерениях свести счёты с жизнью.
— Да, он оставил предсмертную записку. Но, если верить написанному, он должен был быть уже найден. Содержание записки очень расплывчато, в ней нет никакой конкретики, — говорит супруга Леонида Махини. — В ней упомянута любимая расхожая фраза Лёни — «Меня во всём всегда ущемляют». Она датирована 6 июня, но могла быть написана и раньше. Ни о каких угрозах или проблемах на работе там не упоминается. Содержание записки не раскрывает причин его возможного решения покончить с собой.
Кирилл Кусмарцев не верит, что его друга могли посетить суицидальные мысли, и надеется, что журналист всё-таки найдётся.
— За два дня до его исчезновения мы разговаривали по телефону, — говорит Кирилл Кусмарцев. — Лёня рассказывал о своих ближайших планах на будущее. Говорил «живым» голосом жизнелюбивого человека, что собирается уволиться с работы. Он писал на одном из новостных порталов Сургута, и ему не нравилась позиция редактора, который просил писать его только «правильные» новости. Леонид хотел доработать ещё какое-то время, чтобы заработать побольше денег, а потом намеревался вернуться на местный сайт «Волгоградский репортёр».
На «Волгоградском репортёре» новости с момента исчезновения редактора продолжают появляться в привычном режиме. В контактах редакции указан сотовый номер Леонида Махини и городской телефон с кодом города Ставрополь. Обе трубки на звонки отвечают — «Абонент временно не доступен».
Леонид Махини по словам знакомых, неоднократно бывал в ДНР. Некоторые его друзья предполагали, что он мог поехать туда для освещения ситуации на Донбассе.
— Были мысли, что он мог опять податься на Донбасс, — говорит приятельница журналиста Анна Фрахтман. — Я писала общему знакомому в Донецк, с которым он поддерживал контакт. Лёня когда-то останавливался у него. Но с ним Махиня не связывался.
По словам супруги Леонида Махини Варвары, её муж находился в тревожном душевном состоянии перед пропажей.
— Периодически Лёня впадал в депрессию. Он был очень скрытным человеком. Я никогда не могла через многочисленные разговоры узнать, что у него на душе. О работе и своих публикациях он никогда не говорил. Я видела, что с ним что-то происходит. Он был очень напряжён, думала, что о чём-то важном пишет и переживает. О чём, я даже не подозреваю. Но я верю, что он жив и найдётся.
В день исчезновения журналист был одет в синюю футболку, шорты и коричневые сандалии. За спиной висел чёрный рюкзак. Близкие Леонида Махини его паспорт дома не обнаружили.
Если Вам что-либо известно о пропаже Леонида Махини или его местонахождении просьба позвонить по телефону редакции: 8 (8442) 26–63–92.
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