Выходные с пользой: 5 интересных поз для неторопливого секса

Выходные — подходящее время для того, чтобы никуда не бежать. А наоборот, расслабиться и попробовать что-то новенькое. Вот несколько отличных поз, в которых вы оба получите удовольствие!

1. Змея

Эта поза требует некоторой гибкости, но после тренировки все пойдет как по маслу. Ляг на живот, затем приподнимись и обопрись на вытянутые руки. Он ложится сверху в такой же позе — и вперед! Для удобства подложи под живот подушку.

2. В свете софитов

Старую добрую позу догги-стайл можно разнообразить легкими шлепками в такт. Ты удивишься, как сильно это может возбуждать! Для того, чтобы вжиться в роль, можно эротично стонать и молить о пощаде.

3. Свобода

Ляг на спину, возьми вибратор или другую любимую игрушку. Пусть партнер касается тебя и всячески ублажает, а ты представь себя королевой, которая командует, что надо делать, а что нет.

4. Бенгальский огонь

Все довольно просто: займитесь оральным сексом. Можешь пользоваться ртом и руками, причем одной из них прикасаться к пенису, а другой исследовать мошонку или пробраться еще дальше (анальные ласки — только по взаимному согласию!). Потом, когда он отдохнет, наверняка захочет сделать приятное и тебе.

5. Неразделимые

Поза для пар со спортивной подготовкой. Встаньте на колени друг напротив друга, потом поставьте одну ногу на ступню (другая согнута и опирается на пол коленом и ступней). При этом ты ставишь, например, правую ногу, а он — левую. Придвиньтесь друг к другу — и попробуйте секс в такой позе. Это сложно, но стоит того!

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