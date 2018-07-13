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Выходные с пользой: 5 интересных поз для неторопливого секса
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Выходные с пользой: 5 интересных поз для неторопливого секса 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Выходные — подходящее время для того, чтобы никуда не бежать. А наоборот, расслабиться и попробовать что-то новенькое. Вот несколько отличных поз, в которых вы оба получите удовольствие!
1. Змея
Эта поза требует некоторой гибкости, но после тренировки все пойдет как по маслу. Ляг на живот, затем приподнимись и обопрись на вытянутые руки. Он ложится сверху в такой же позе — и вперед! Для удобства подложи под живот подушку.
2. В свете софитов
Старую добрую позу догги-стайл можно разнообразить легкими шлепками в такт. Ты удивишься, как сильно это может возбуждать! Для того, чтобы вжиться в роль, можно эротично стонать и молить о пощаде.
3. Свобода
Ляг на спину, возьми вибратор или другую любимую игрушку. Пусть партнер касается тебя и всячески ублажает, а ты представь себя королевой, которая командует, что надо делать, а что нет.
4. Бенгальский огонь
Все довольно просто: займитесь оральным сексом. Можешь пользоваться ртом и руками, причем одной из них прикасаться к пенису, а другой исследовать мошонку или пробраться еще дальше (анальные ласки — только по взаимному согласию!). Потом, когда он отдохнет, наверняка захочет сделать приятное и тебе.
5. Неразделимые
Поза для пар со спортивной подготовкой. Встаньте на колени друг напротив друга, потом поставьте одну ногу на ступню (другая согнута и опирается на пол коленом и ступней). При этом ты ставишь, например, правую ногу, а он — левую. Придвиньтесь друг к другу — и попробуйте секс в такой позе. Это сложно, но стоит того!
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