«Я бы визжала от ужаса!»: Алла Довлатова взяла в руки рака-отшельника

Российская радио— и телеведущая Алла Довлатова сейчас отдыхает с семьей в Алуште, и дети в качестве развлечения то и дело приносят ей сокровища Черного моря. Одной из находок оказалась пустая раковина рапана, в которой поселился маленький рак-отшельник, и Алла не побоялась выпустить существо себе на ладонь.

Ведущая вечернего шоу на « Русском радио » Алла Довлатова с начала июля наслаждается солнцем и морем Крыма, куда улетела на отдых вместе со своей семьей. Звездная семья гостит в Алуште, отдав предпочтение отечественному побережью по ряду причин, в том числе и за близость расположения курорта. И, как водится, одним из любимых занятий детей стал поиск «даров моря», которые непременно необходимо увезти домой. Среди ракушек и камней в один из дней оказалась раковина рапана, в которой поселился крошечный рак-отшельник.

«Привет всем из солнечной Алушты и от маленьких обитателей Чёрного моря! Рапаны. Саша хочет их забрать домой. А у нас нет аквариума», — показала находку Алла Довлатова, рассуждая, что будет лучше отпустить морское существо обратно на свободу. Поклонники были поражены тем, что звезда совершенно спокойно восприняла движение морского обитателя по своей руке, буквально выманив его из раковины. Как выяснилось, многие россияне сами бы никогда не решились на такую авантюру и при первом же касании с конечностями рака принялись бы вопить, боясь того, как бы чего не произошло.

«Аккуратнее! Знаешь, как они больно щипают своими клешнями! И могут вцепиться, что не оторвать…» «Бррр. Как же я не люблю все такое» «Какая вы храбрая! Я бы визжала от ужаса, как только меня коснулся бы этот рак-отшельник» «Я смотрю на это, и у меня сердце останавливается»

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 11 Июл 2018 в 3:40 PDT Занимательно, что любой отпуск Довлатова воспринимает прежде всего как способ близкого общения со своей семьей, ведь дома каждый занят своими делами, и родственники редко находят время для долгих разговоров по душам.