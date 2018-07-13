Как относятся к \"людям третьего пола\" в тайской тюрьме

В Таиланде таких людей называют катоями, или леди-бойз. В тайских тюрьмах большинство заключенных сторонятся этих транссексуалов (мужчин, сменивших пол на женский), так как общаться с ними небезопасно.

Как становятся катоями

История возникновения этого феномена в Таиланде, как это ни странно, напрямую связана с войной во Вьетнаме. Получив в качестве военной базы тайскую Паттайю, американцы серьезно обосновались там. Со временем возникла потребность в публичных домах. Зарплаты тайских проституток росли, а достойно оплачиваемой работы для тайских мужчин остро не хватало. Эта тенденция сохранилась до сих пор — современной женщине в Таиланде гораздо проще найти работу, чем мужчине. Поэтому в сферах, где традиционно трудятся представительницы слабого пола (торговля, общепит, салоны красоты), появились катои. К слову, среди них много знаменитых в Таиланде моделей, певиц и актрис. [С-BLOCK]

Не редкость, когда родители новорожденного заранее договариваются с тайской сутенерской мафией (которая процветает в Таиланде) о том, что их ребенок станет транссексуалкой и будет отдан в этот бизнес. Подобным образом, жертвуя одним ребенком, отец с матерью получают деньги и, соответственно, возможность содержать и учить других своих детей.

Катои-изгои

В Интернете можно встретить разную информацию о том, как сидится катоям в тайских тюрьмах. Есть заметки, в которых утверждается, что транссексуалки там пользуются уважением как равные и другие заключенные и администрация их не обижают. Но, похоже, ближе к реальности рассказы наших соотечественников, волею судеб попавших в места лишения свободы в Таиланде и насмотревшихся на местные порядки.

Катоев в тайских тюрьмах, переполненных заключенными довольно много — в этом королевстве сажают за решетку даже за незначительные правонарушения. Отношение к ним, по словам россиян-сидельцев, не самое уважительное. Тюремная охрана может откровенно издеваться над ними.

Катои и в заключении стремятся занять «женские» должности, к примеру, становятся парикмахерами. В тайских тюрьмах, там, где для этого есть возможность (как правило, места лишения свободы в Таиланде крайне перенаселены), транссексуалок стараются помещать в отдельные боксы — они самые активные разносчики венерических заболеваний. Основная валюта в тайской зоне — сигареты, и катои соглашаются на оказание интимных услуг всего за пару пачек табачных изделий. [С-BLOCK]

Как заметили россияне, побывавшие в тайских МЛС, большая часть тамошних сидельцев относится к катоям-проституткам без особого пренебрежения, однако зеки-тайцы все же стараются держаться от них в стороне — просто из санитарно-гигиенических соображений.