Временная татуировка на лице четырехлетней дочери Тимати вызвала бурю эмоций в Сети

Веснушки Алисы Юнусовой произвели фурор в Рунете.

Эксперименты с образом маленькой Алисы Юнусовой, дочери популярного исполнителя Тимати , неизменно вызывают обсуждаения в Сети. Бабушку Алисы уже обвиняли в том, что она надевает на девочку футболки с черепами, не влияет за стиль наследницы и не ратует за ее женственность. На этот раз бурю эмоций вызвали тату-веснушки, которые примерила маленькая красавица-блондинка.

«Уважаемые специалисты кастинга! Внимание! Найдена девочка на роль Пеппи Длинныйчулок! Резюме режиссёров присылайте на адрес…», — пошутила бабушка.

Подписчики разделились на два лагеря: те, кому понравился забавный эксперимент, и на тех, кто пришел в ужас от «татуировок на лице» Алисы.

А что думаете вы по этому поводу?

Фото: instagram