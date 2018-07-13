Розы и сорняк: дочери Сталлоне в бикини произвели фурор

Сильвестер Сталлоне был женат трижды. 28 декабря 1974 года Сильвестр женился на американской актрисе Саше Зак , вместе они прожили 11 лет и воспитали двух сыновей. Старший — Сейдж — умер в 2012 году от передозировки наркотиками, младший — Серджо — страдает аутизмом. Следом был недолгий брак с Бриггите Нильсон. В мае 1997 года актер женился на американской модели Дженнифер Флавин , которая младше Сталлоне на 22 года. В этом браке родилось три: София, Систин и Скарлет. И вот девочки созрели.

Во время отдыха в Сен-Тропе на яхте папарацци удалось заснять Сталлоне с дочерьми. Малышки выросли на миллион, отмечают западные издания. Звездному отцу явно придется применить свои спортивные навыки, чтобы отбивать их у навязчивых поклонников. Кстати, фотографам удалось заснять и жену актера — она выглядит ровесницей дочерям.

Отец семейства без ума от дочерей и жены. Он даже сделал татуировку с изображением супруги, обрамляют ее три розы, которые символизируют дочерей.

https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/1017060964557041664?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1017060964557041664&ref_url=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2018%2F07%2F13%2Ffoto-docheri-silvestra-stallone-razdelis-i-proizveli-furor.html