Секс отменяется: искренняя история о браке без интима

В наше время секс стал важным индикатором любовных отношений. Но все ли пары с этим согласны? Наша героиня рассказывает о том, как и почему в ее браке все по‑другому.

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«Мы вместе уже 12 лет, познакомились в 24−25, когда оба жили с родителями и думали, что будет дальше. Поначалу мы встречались где придется, лишь бы подальше от любопытных глаз.

За несколько следующих лет мы поженились, купили квартиру, нашли хорошую работу… и перестали заниматься сексом. Совсем.

Это было нашим осознанным решением. Как и у многих пар, наша жизнь была сложной, суетливой. Мы постоянно уставали, много работали… И когда один хотел секса, другой не мог даже глаза открыть. И мы поняли, что часто занимались сексом, потому что были должны, а не потому, что хотели этого.

И чем дольше мы были вместе, тем реже случался секс. Недели превращались в месяцы, потом он остался только по праздникам. В какой-то момент я поняла, что не помню, когда был последний раз.

И вот что интересно: я не чувствовала себя обделенной! Осознав это, я испугалась: может, со мной что-то не так? Захочет ли муж оставаться рядом, если узнает, что я не хочу секса? Может, он сам не хочет, потому что я его больше не привлекаю?

Муж выглядел как обычно, а я продолжала переживать. Это же ненормально — не хотеть! Если он не хочет со мной, может, пойдет искать секс на стороне?

Я решила с ним поговорить, но шла к этому диалогу очень долго. Не хотела расставаться, но была к этому готова. Старалась говорить естественно и не наседать на него. Но я все равно нервничала и только выдавила из себя, что хочу поговорить о нашей сексуальной жизни.

Я понимала, что уязвима, но мне нужно было знать, что вся эта ситуация не связана со мной лично

И мы поговорили. Я понимала, что уязвима, но мне нужно было знать, что вся эта ситуация не связана со мной лично. Оказалось, что он переживал о том же самом! И разговор получился весьма откровенным: мы обсудили, чего хочется, что мы чувствуем и как секс стал чем-то совсем не важным для нас обоих.

Мы оба понимали, что ситуация довольно странная, но выяснилось, что скучаем лишь по объятьям после секса, а не по нему самому! И еще мне не хватало поцелуев.

В итоге мы решили чаще обниматься и целоваться, и это время стало моим за весь день. Мы стали больше общаться, делиться новостями, смеяться, узнали много нового о прикосновениях…

И вот уже четыре года прошло с того разговора, а мы по-прежнему счастливы. Мы приняли решение и не собираемся от него отказываться. Нам нравится разговаривать, проводить время вместе, мы понимаем друг друга без слов.

Конечно, бывают моменты, когда я начинаю беспокоиться: в нашем обществе не принято отказываться от секса с собственным мужем. Интим стал мерилом счастья, совместимости и длительности отношений. И нам понадобилось время, чтобы принять отличие нашего брака от других и понять, что это нормально! Мы счастливы, и это главное».

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