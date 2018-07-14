Внезапно: у магазина эконом-класса нашли зашкаливающе стильный инстаграм

Часто новости про российские супермаркеты напоминают сводку полукриминальных новостей, как кто-то выпил залпом бутылку водки или украл батон колбасы. Но на этот раз у нас для вас известия совершенно другого порядка.

В сети обратили внимание на инстаграм краснодарского «Магнита» , который внезапно оказался настолько стильным, что напоминает больше модные паблики. Сам магазин эконом-класса на снимках выглядит, как гипермаркет из американских фильмов или клипов, с аккуратно разложенными продуктами и модными покупателями.

К каждой опубликованной фотографии в аккаунте прикреплено небольшое описание, которое мотивирует краснодарцев заходить почаще в «Магнит» и «стильно» затариваться продуктами.

«Очевидный плюс чемпионата мира по футболу — ты можешь не есть чипсы, а поедать их в немыслимых количествах! Тем более, когда такой огромный выбор разных вкусов в нашем семейном супермаркете! Поддерживай нашу сборную и, немного, свою талию».

Кстати, помимо зрелищных фотографий в этом инстаграме также публикуются эффектные видео, которые сняты почти кинематографическими ракурсами.

Промо-ролик магазина «Магнит». Видео @magnitkrd

Неизвестно, кто стоит за этими работами, но у создателей этого аккаунта точно есть чувство стиля.

Промо-ролик магазина «Магнит». Видео @magnitkrd