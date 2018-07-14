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Внезапно: у магазина эконом-класса нашли зашкаливающе стильный инстаграм
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Внезапно: у магазина эконом-класса нашли зашкаливающе стильный инстаграм 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Часто новости про российские супермаркеты напоминают сводку полукриминальных новостей, как кто-то выпил залпом бутылку водки или украл батон колбасы. Но на этот раз у нас для вас известия совершенно другого порядка.
В сети обратили внимание на инстаграм краснодарского «Магнита», который внезапно оказался настолько стильным, что напоминает больше модные паблики. Сам магазин эконом-класса на снимках выглядит, как гипермаркет из американских фильмов или клипов, с аккуратно разложенными продуктами и модными покупателями.
К каждой опубликованной фотографии в аккаунте прикреплено небольшое описание, которое мотивирует краснодарцев заходить почаще в «Магнит» и «стильно» затариваться продуктами.
«Очевидный плюс чемпионата мира по футболу — ты можешь не есть чипсы, а поедать их в немыслимых количествах! Тем более, когда такой огромный выбор разных вкусов в нашем семейном супермаркете! Поддерживай нашу сборную и, немного, свою талию».
Кстати, помимо зрелищных фотографий в этом инстаграме также публикуются эффектные видео, которые сняты почти кинематографическими ракурсами.
Промо-ролик магазина «Магнит». Видео @magnitkrd
Неизвестно, кто стоит за этими работами, но у создателей этого аккаунта точно есть чувство стиля.
Промо-ролик магазина «Магнит». Видео @magnitkrd
Ранее мы писали про активистов экологической организации «Гринпис», которая присудила компании X5 Retail Group антинаграду за наибольший вклад в загрязнение страны пластиковыми пакетами.
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