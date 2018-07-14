Бывшая девушка Игоря Акинфеева не исключает, что они снова будут вместе

Всенародная любовь накрыла вратаря российской сборной Игоря Акинфеева после его невероятной игры на чемпионате мира. Как оказалось, остались чувства к Игорю и у его бывшей девушки, танцовщицы Валерии Якунчиковой.

Роман Игоря Акинфеева и Валерии Якунчиковой в свое время наделал немало шума. Когда 22-летний игрок ЦСКА начал встречаться с дочкой одного из руководителей команды Сергея Якунчикова, ей было всего 15 лет. Игорь очень трепетно относился к возлюбленной и обещал, что женится на Валерии, как только она достигнет совершеннолетия. Однако свадьбы не состоялось ни в 18 лет Якунчиковой, ни позже. В итоге Валерия устала ждать спортсмена с бесконечных сборов, и они расстались. Позже у каждого из бывших влюбленных наладилась личная жизнь. Игорь Акинфеев женился на модели Екатерине Герун, которая подарила ему сына Даниила и дочку Евангелину. У Валерии подрастает дочка Полина от танцора Ильи Сухоносова, при этом в прессе пишут, что они уже разведены.

Тем удивительнее тот факт, что Валерия Якунчикова до сих пор не забыла свою первую любовь и даже верит в их возможное воссоединение. Она болела за российских футболистов на трибунах и поздравила их с триумфом после игры с Испанией. «Никто из нас не знает, что будет дальше. При каком-то стечении обстоятельств, не исключаю, что мы снова будем вместе. Мы сохранили человеческие отношения. Конечно, я была на матче с Испанией и лично поздравила Игоря и всю команду. После спалось плохо. Мысли о работе невозможно было собрать», — рассказала прессе Валерия. В Сети не оценили такой порыв дамы по отношению к женатому мужчине. «У человека семья, ну надо же уважать других людей. Некрасиво как» «Ну вовремя она про него вспомнила, конечно, хитрая»

«Опомнилась, смотри-ка! И кто-то поверит в ее искренность?» «Я верю, что Акинфеев и его жена не поведутся на эти жалкие провокации» «Акинфеев помешан на семейных ценностях! Так что его жена может спать спокойно. А бывшей ничего не светит» Кстати, жена Игоря Акинфеева Екатерина Герун очень понравилась публике своей естественной красотой, в Сети решили, что они с Игорем — очень гармоничная и приятная пара.