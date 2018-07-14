Как быстро выучить стих?

Классическая схема

Стандартная методика запоминания стихотворений выглядит, как инструкция. Попробуйте выучить наизусть одно из произведений вместе со своим ребенком. Действуйте следующим образом:

Прочитайте стихотворение вслух с расстановкой пауз и акцентов три раза. Читая, представляйте описываемое автором.

Один раз прочитайте произведение медленно, старайтесь запомнить ключевые слова. Попробуйте мысленно разбить стихотворение на несколько частей.

Перепишите стихотворение на бумагу и далее запоминайте его, читая только с этого листа.

Прочитайте первую строчку, затем произнесите ее на память. Потом прочитайте уже первую и вторую строчки вместе и произнесите их, не глядя. И так — с каждой строчкой.

Если есть возможность, начните разучивать произведение за два дня до его сдачи, чтобы один вечер посвятить заучиванию по схеме, а второй — просто отработке выражения и трудных мест.

Современная методика

Компьютер сейчас помогает человеку во всем, даже в запоминании стихотворений. Представьте только, есть специальная программа для заучивания текстов! Суть ее проста: вы копируете необходимый для запоминания текст в окошко программы, а компьютер выдает вам то же произведение, но с пропусками слов. Если вы не можете вспомнить пропущенное слово, его можно подсмотреть, выделив мышкой. После прочтения текста с пропусками достаточно кликнуть один раз — и вы получаете то же стихотворение, но уже с другими пропущенными словами. Дальше компьютер будет пропускать уже по два слова, и так — пока вы не будете знать стихотворение назубок. Браво цивилизации!

Методика цикличного запоминания

Считается, что нашей памяти свойственна цикличность. Поэтому, если разбить большое стихотворение на четверостишия и каждое повторять вслух в течение нескольких минут, делая 10-минутные перерывы, произведение должно очень легко запомниться. При этом отрывки стихотворения должны быть законченными по смыслу, а текст читаться также с того листа, на который был предварительно переписан. Кстати, переписывание произведения необходимо для того, чтобы подключить к процессу запоминания зрительную память.

Музыкальная методика

Дети и подростки любят музыку — предложите своему ребенку читать стихотворение в определенном ритме, будто это реп-речитатив. Мелодия произведения быстро станет для него привычной, а слова запомнятся буквально за 5 минут, как обычно откладывается в памяти понравившаяся песня. Вспомните только произведение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной», вряд ли его знала наизусть вся страна прежде, чем стихотворение не было положено на музыку.

Отметим, что разучивать стихотворения всегда следует исключительно вслух. Так в процесс включается слуховая память. Рифма довольно легко запоминается, ритм хорошо улавливается, а речевой аппарат с помощью многочисленных повторений доводит произношение строк произведения до автоматизма.

Метод ассоциаций

Если вы знаете, что у вашего ребенка очень богатое воображение, то этот метод ему подойдет больше всего. После прочтения произведения, помогите ему составить ассоциативный ряд, который соответствовал бы общему настроению стихотворения и совпадал по действию с происходящим в нем. К примеру, запомнить «У Лукоморья» Пушкина легко, если в красках представить и бродящего по цепи кота, и молодцев, выходящих из воды, и Кащея, который чахнет над своими сокровищами. Пофантазируйте над произведением вместе, и ребенку будет намного проще запомнить даже самый длинный стих.

Учите с удовольствием!

Многие дети впадают в панику, получая задание выучить стихотворение и рассказать его перед классом. Возможно, вам стоит поработать с ним именно над этим вопросом, ведь если сама поэзия ребенком воспринимается негативно, то и выполнение задания превратится в каторгу. Попробуйте больше внимания уделять чтению разных стихотворений во внеурочное время. Прочитайте чаду стихи, которые вам вдруг очень понравились, обсудите произведение вместе. Может, и ваш ребенок найдет своего любимого автора!

Кроме того, ваша помощь чаду может заключаться в объяснении смысла не знакомых ему слов. Когда сын или дочь поймет суть стихотворения и то, что хотел сказать им поэт, запомнить произведение будет намного легче.

Не забывайте хвалить вашего ученика за очередной выученный большой стих. Сейчас он вряд ли понимает, зачем по литературе задают учить произведения наизусть, но он точно ценит то, что вы делаете это вместе!