6 простых способов провести выходные с пользой

Всю неделю вы строили грандиозные планы на выходные и в мельчайших подробностях представляли, как переделаете важные дела, до которых не доходили руки в будние дни. Но вот наступает суббота — и вы понимаете, что вашим мечтам не суждено сбыться, максимум, на что вы способны, — валяться в постели и смотреть любимый сериал. Мы решили помочь вам выбраться из этого замкнутого круга и составили несколько рекомендаций, которые помогут провести выходные с пользой.

Долой ничегонеделание

Пассивное времяпрепровождение — тоже не самый лучший способ провести выходные дни. Даже если вы настолько сильно устали в течение недели, что мечтаете лишь о том, чтобы валяться в постели и ничего не делать, то это, увы, не придаст вам энергии, а лишь заберет оставшиеся у вас силы. Эксперты рекомендуют не нарушать режим дня, не спать в выходные до вечера (иначе организму будет сложно снова войти в рабочий график) и обязательно сменить вид деятельности. Скажем, если всю неделю вы занимаетесь умственным трудом, то в выходные попробуйте сделать что-то своими руками. Так вы сможете переключиться и отдохнуть.

Никакой работы в выходные

Несмотря на то, что у вас аврал на работе и вы в очередной раз взяли задание на дом, это не повод отказываться от выходных дней. Не стоит зацикливаться на работе, ведь это вредно не только для физического, но и для эмоционального здоровья. Организму и так бывает непросто переключаться с нашим темпом жизни, а тут вы вообще лишаете его отдыха и заставляете работать практически 24 часа 7 дней в неделю. Вспомните простую поговорку: мы работаем для того, чтобы жить, а не наоборот. Поэтому все рабочие моменты вы решаете в отведенное для этого время, а выходные лишь отдыхаете (и никаких гаджетов, проверки электронной почты и важных переговоров — это все подождет до понедельника).

Составить четкий план действий

Если вы не строили заранее никаких планов и махнули на выходные рукой (пустили все на самотек), то к утру понедельника вам уже кажется, словно выходных дней и не было вовсе, и для вас наступает очередной день сурка. Чтобы этого не произошло, придумайте для себя маленькие традиции, которым вы будете следовать. Скажем, в пятницу вечером вы можете встретиться с друзьями и за бокалом вина обсудить последние новости, в субботу организуйте семейный обед или ужин, где соберутся все ваши самые близкие, а в воскресенье посвятите время себе. Например, сходите в салон красоты, прикупите новый наряд или даже загляните в картинную галерею. Почему нет?

Сменить круг общения

Даже если ваша работа связана с общением, и в течение недели через вас проходит большой поток информации (и людей), то это не повод закрываться в четырех стенах и проводить выходные дни в затворничестве. Психологи уверяют, что это не поможет вам зарядиться энергией, и всю следующую неделю вы будете себя чувствовать так, словно ваши батарейки не подзаряжались уже несколько месяцев. Поэтому даже если вам сложно заставить себя выйти из дома, это все равно нужно сделать. Для начала смените круг общения. Откажитесь от контактов, с которыми вы и так пересекаетесь в течение недели, и пообщайтесь с теми, кого уже давно не видели. Во-вторых, выбирайте тех людей, с которыми вы точно сможете общаться на одной волне, и постарайтесь избегать тех, кто погружен в свои проблемы и захочет нагрузить ими еще и вас. Так вы не только не отдохнете, но впадете в уныние или даже в депрессию.

Провести время с друзьями и родными

Выходные — отличный повод устроить семейный ужин или организовать шумную вечеринку с друзьями, с которыми не виделись уже давно. Сделайте им сюрприз, только заранее продумайте, где вы соберете самых близких людей и как их будете развлекать. К слову, вовсе не обязательно приглашать их куда-то в ресторан или устраивать шабаш в своей квартире. Можно вместе сходить на премьеру фильма, посетить выставку, прогуляться в парке или даже устроить пикник на природе. Все зависит от вашей фантазии и умения быстро собрать всех в одном месте.

Уделить время себе

Даже если ваши друзья или близкие не могут уделить вам время в эти дни, не отчаивайтесь! Это прекрасный повод провести время наедине с собой или заняться делами, которые вы постоянно откладывали в силу своей занятости. Например, устройте себе день спа или наведайтесь в фитнес-клуб, где наверняка не были уже давно. Можно еще прогуляться по городу и насладиться хорошей погодой. А еще лучше вспомните детство и загляните в парк аттракционов. Уверены, что там вы сможете познакомиться с интересными людьми и весело провести время.

Текст: Юлия Кальницкая

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