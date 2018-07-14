Расфрендить и забанить: дружба по виртуальным законам

Проблемы общения в соцсетях решаются проще простого: нужно просто удалить собеседника из «друзей» или внести его в черный список. Или и то, и другое сразу. И так расстаются не только со случайными виртуальными прохожими, но и с близкими реальными друзьями. О том, как нас разводят соцсети, в материале Анны Кудрявской-Паниной.

Став взрослой, я всегда удивлялась, когда кто-то рассказывал, что разругался вдрызг и полностью прекратил общение с давним хорошим другом. «Детский сад какой-то», — думала я. Поводом для разрыва отношений взрослых людей, на мой взгляд, могли стать не просто серьезные, а категорические разногласия по принципиальнейшим для обеих сторон вопросам. А все остальное — либо дружбы не было, либо — тот самый «детский сад». В целом о подобных конфликтах, приводящих к прекращению всякого общения, я слышала нечасто, удивленно пожимала плечами и жила себе дальше в мире со своими друзьями.

Стоит отметить важную деталь: вышеописанное мироощущение владело мной в «досоцсетевую» эпоху, приход которой изменил абсолютно все, в том числе и человеческие отношения, и мой взгляд на них.

И все же довольно долго лично меня подобные истории обходили стороной. Я наблюдала, как распадаются старые дружеские союзы после яростных, ожесточенных интернет-баталий. Люди расставались навсегда и в «виртуале», и в реальной жизни. Потом они страшно переживали эти разрывы, призывали знакомых занять их сторону. А кто-то не находил себе места от того, что его без причины удалял из друзей или блокировал даже не близкий человек, а просто виртуальный приятель. Переживали, страдали и все равно с завидной регулярностью вступали в интернет-битвы и «расфрендивали», и «банили» друг друга. В кругу моих «жж-друзей» даже появился мем — «расфрендить и забанить» — этим мы частенько в шутку пугали друг друга.

Начало Первое мое расставание с лично знакомым человеком и «френдом» в соцсети случилось неожиданно и нелепо. Моя бывшая коллега, с которой мы приятельствовали и довольно активно общались, решила, что я высмеяла ее в своем посте, разобиделась, выкинув меня и из «френдов», и из своей жизни. Сказать, что я была ошарашена — не сказать ничего. У меня был не самый спокойный день на работе, приходилось решать огромное количество проблем, связанных с нерасторопностью стажеров, некорректным поведением руководства и общей нервозностью в коллективе. К вечеру мой мозг окончательно закипел и выплеснул негатив в публичное виртуальное пространство. Без фактов и имен, с общей тональностью «как задолбали человеческая глупость и самоуверенность». И вот приятельница приняла мои слова на свой счет. Уверенно и решительно. Да, был в тот день момент, когда мы довольно жестко дискутировали с ней в переписке на общечеловеческие темы, но… В общем, если моим первым порывом было снять недоразумение, то после пары слов в «личке» стало понятно: если надо объяснять, то не надо объяснять. С тех пор мы не общались.

Но такие недоразумения, скорее, исключение. Чаще «расфренд» и «бан» в «виртуале» и «реале» происходят после ожесточенной схватки в комментариях под каким-нибудь из постов одного из фигурантов. Моя знакомая по такой схеме уже «расфрендила» и «забанила», наверное, не один десяток виртуальных и реальных друзей, доведя процесс почти до автоматизма: не согласен с моей точкой зрения — до свидания.

Интересно, почему то, что в реальной жизни случается крайней редко и воспринимается крайне тяжело, в виртуальном бытии стало делом привычным и почти безболезненным для обеих сторон? Мой давний виртуальный друг, с которым чуть позже мы стали встречаться и в реальной жизни, поначалу очень трепетно относился к дружбе в сети и еще более трепетно — к ее окончанию. Он страшно переживал, когда обнаруживал, что кто-то из друзей удалился, буквально впадал в депрессию! А сам старался никого из тех, с кем когда-то сдружился, не вносить в черный список. Спустя несколько лет он уже не обращал внимания на подобное и уж точно не отслеживал, как в самом начале, кто из друзей его покинул. Более того, он сам отлично освоил искусство «бана» и «расфренда».

Почему? У психологов есть ответы на все, но всегда интереснее в странных хитросплетениях человеческих отношений разбираться самому. Вы, наверное, замечали, что в виртуальном пространстве гораздо легче говорить многие вещи (даже не самые приятные), потому что исключен контакт «глаза в глаза», и такая обезличенность «помогает» и спорить до посинения, и безжалостно удалять людей из списка друзей и из собственной жизни. Но есть и еще момент: мы никогда столько не знали друг о друге. Согласитесь, во времена, когда не было никаких соцсетей, мы даже о лучших друзьях не обладали таким количеством информации. Нас связывали общие ценности, мы разговаривали о том, что интересно нам обоим, проводили время за совместными занятиями, но никогда мы не знали столько о том, что они делают ежедневно и ежечасно. Сейчас они сами нам об этом рассказывают в режиме онлайн на своих страничках.

И благодаря такой «гиперинформированности» мы неожиданно для себя узнаем своих старых добрых друзей-приятелей с новой и не всегда приятной для нас стороны. А еще мы узнаем, что наши взгляды на многое разнятся. И вот тут возникает еще один парадокс общения в соцсетях. В реальной жизни люди даже не задумываются требовать от друзей того, чего они требуют здесь, в виртуальном мире: полной и безоговорочной поддержки по любому вопросу, единства мнений даже по пустяковым моментам, например, с какой стороны нужно разбивать пресловутое яйцо.

Мы становимся требовательны друг к другу до предела, более того, мы вкладываем придуманные смыслы и интонации в слова на экране, и то, что во время кухонных посиделок можно было бы «разрулить» мгновенно, в ветке комментариев обрастает снежным комом непонимания, грубости, злой иронии и взаимных уколов. И даже самые ерундовые вопросы становятся для нас в сетевом пространстве почему-то принципиальнейшими.

В «виртуале» с другом распрощаться легко, ведь в соцсетях мало дружбы не бывает: среди миллионов пользователей обязательно найдутся те, кто разделят все-все твои взгляды. А если нет — всегда есть способ избавиться от неприятных людей без лишних слов, нажав лишь кнопку. А в реальной жизни для таких моментов потребовались бы немалые моральные усилия.

Виноваты в этом, конечно, не соцсети. Не они обесценивают значение и смысл дружбы, не они подменяют понятия и не они создают иллюзорные представления. Все это делаем мы сами. Наверное, и реальная дружба, и виртуальная будут трансформироваться и дальше, но очень хочется верить, что современный человек перерастет и эту детскую болезнь. И ценность настоящих отношений не нивелируется под натиском высоких технологий.