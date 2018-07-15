45-летний певец Таркан впервые стал папой 

У артиста родилась дочь.
45-летний популярный певец Таркан, известный широкой публике своими хитами «Kuzu-Kuzu», «Dudu» и другими, впервые стал отцом. Избранница артиста подарила ему дочь, малышку назвали Лией. Об этом счастливый новоиспеченный папа лично сообщил поклонникам, показав первое фото крохи.
Наша дочь Лия с нами! Она стала лучиком солнца в нашей жизни. Невозможно описать словами чувства, переполняющие нас,
— написал артист в персональном Instagram.
Публикация от Tarkan Tevetoğlu (@tarkan)
13 Июл 2018 в 1:26 PDT Фото: Instagram
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