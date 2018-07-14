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45-летний турецкий певец Таркан впервые стал отцом и показал трогательной фото малышки
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45-летний турецкий певец Таркан впервые стал отцом и показал трогательной фото малышки 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
У популярного музыканта родилась девочка, которую счастливые родители назвали Лией.
Мамой малышки стала 31-летняя Пынар Теветолу, с которой Таркан официально оформил отношения в 2016 году. Дочка, о скором рождении которой артист сообщил в феврале, появилась на свет в одном из госпиталей Германии.
— написал певец в своем Instagram и показал новорожденную.
Напомним, что много раз в турецкой прессе появлялись якобы интервью Таркана, в которых он признается в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако в различных телешоу сам певец опровергал эту информацию. На протяжении семи лет он встречался с Бильге Озтюрк, с которой расстался в 2008 году. Таркан заявил, что готов жениться только в том случае, если его девушка забеременеет, в итоге в 2016 году он женился на 30-летней Пынар Дилек, с которой встречался пять лет.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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