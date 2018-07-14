Глубокие отношения: топ-10 лучших техник в сексе

Редакция WMJ.ru спешит познакомить тебя с самыми лучшими и проверенными способами получения сексуальных утех. Открой для себя и партнера целый мир новых удовольствий.

Секс — это целое искусство. И если ты все еще думала, что он ограничивается вагинальным сексом, то спешим тебя обрадовать: это не так. Богатый ли у тебя сексуальный опыт или ты только открываешь для себя сексуальное разнообразие, эта подборка понравится тебе в любом случае. Эксперты Тренинг-центра «СЕКС.РФ» рассказали редакции WMJ.ru про топ-10 лучших техник для секса.

Оральный секс

Для того чтобы сделать мужчине потрясающий минет, существует четыре основных принципа:

1. Делай техники с упором и сопротивлением

Губы должны плотно обхватывать член, чтобы образовалось мягкое давление. А при движении вниз это давление необходимо слегка усиливать.

2. Не забывай про язык

При выполнении минета не забывай про язык. Хороший минет — это когда ты постоянно задействуешь язык и стимулируешь им головку члена.

3. Регулируй темп

Начинай с медленного темпа, постепенно ускоряясь, но не слишком быстро. Иначе это может доставить мужчине дискомфорт или создать ощущение, что ты куда-то торопишься. А это, согласись, как-то неприятно.

4. Не закрывай обзор

Не перестаем повторять, что большинство мужчин визуалы. А оральный секс — не только приятное, но еще и захватывающее зрелище. Поэтому, выполняя техники, не закрывай член руками.

Кунилингус

Кунилингус может доставить тебе фееричные и яркие переживания, но, к сожалению, не все мужчины умеют его делать. Вот небольшой экспресс-курс для твоего партнера (даже если он хорошо это делает, повторение — мать учения):

1. Без всего лишнего

Лучше всего, если перед этим партнер побреется. Есть большая вероятность, что грубая щетина может доставить тебе неприятные ощущения.

2. Нежные движения

Движения должны быть нежными и мягкими. Давить, щипать, сильно хватать и кусать тебя там не стоит. Эта область достаточно нежная и чувствительная.

3. Смазка

Используйте смазку. Чтобы избавиться от сухости, воспользуйтесь специальной смазкой для орального секса. Кстати, если есть барьер, связанный со вкусом гениталий, то как для минета, так и для кунилингуса подойдут съедобные и вкусовые смазки для орального секса.

4. Ласки всего тела

Покажи партнеру, что тебе было бы приятно, если бы во время кунилингуса он не забывал про остальные эрогенные зоны — бедра, грудь, животик — ласкал их руками.

5. Темп

Задай партнеру необходимый для тебя темп ласк. Можно сделать это через эмоциональный отклик или слегка придерживать его голову, управляя ею.

6. Разнообразие

Кунилингус не ограничивается одним лизанием, в нем тоже есть место для фантазии и идей. Например, партнер может слегка посасывать клитор, доставляя тебе тем самым очень приятные ощущения.

Предварительные ласки

Мануальные ласки

Техникам орального секса есть не менее горячая альтернатива — мануальные ласки:

Ласки члена

Во время стимуляции не отрывай руки от члена, ведь это будет прерывать удовольствие партнера. Обязательно используй смазку, иначе можешь сделать мужчине больно и неприятно. Лучше всего использовать силиконовую смазку. Она долгоиграющая и идеально подходит для мануальных ласк. Кстати, чем больше смазки, тем ощущения мягче, и наоборот.

Ласки мошонки

Стимулируй ее плавными и массажными движениями. Здесь тебе тоже пригодится силиконовая смазка. При массаже особое внимание удели задней стороне мошонки. Все дело в том, что она чувствительнее, чем передняя.

Ласки простаты

Стимуляция простаты может довести мужчину до самого яркого и нереального оргазма в его жизни. Однако не каждый мужчина готов к этому. Поэтому, перед тем как привнести такой вид ласк в ваш секс, тебе нужно убедиться, готов ли он к эксперименту. Но если он все-таки подпустил тебя к «заветному месту», то вот несколько правил:

— прощупать эту заветную зону можно только через стенку прямой кишки, т. е. через анус.

— ласкать эту зону необходимо массажными, мягкими движениями пальцем или специальными игрушками.

— никаких ногтей, иначе ты можешь поцарапать партнера, тем самым сделав ему больно. Опять же если маникюр жалко, можно использовать стимулятор простаты.

Мануальные техники можно чередовать с оральными. И здесь идеально подойдет техника «Три водоворота»: обхвати член двумя руками и начни делать ими круговые движения. При этом головку члена обхвати губами, повторяя вращательные движения.

Сквирт

Итак, что необходимо, чтобы ты испытала струйный оргазм:

— партнер должен понимать, где находится твоя зона G. Найти ее можно только тогда, когда ты хорошо возбудилась. Она набухает, и ее можно прощупать на передней стенке влагалища.

— обязательно используйте смазку.

— необходимо одновременно стимулировать клитор и зону G. Партнер может чередовать ласки клитора с ласками малых половых губ.

— движения должны быть плавными и мягкими. Постепенно можно переходить к более быстрым и сильным.

Эротический массаж

Боди-массаж можно делать при помощи груди, живота, гениталий, ягодиц или лица. Например, ты можешь скользить по партнеру от пяток до поясницы вверх и вниз, поочередно касаясь его тела лицом, грудью, животом и пахом. Здесь можно импровизировать, просто дай волю фантазии.

Анилингус

В области ануса находится около 72 тысяч нервных окончаний. Это значит, что стимуляция этой области может доставить сексуальное удовольствие и тебе, и мужчине. Ласкать анус можно несколькими типами движений: плавными, по кругу, щекочущими, вибрирующими, или прерывистыми.

Анальный секс

Здесь важно понимать, что для анального секса необходима специальная подготовка и качественная смазка. Только в этом случае ты сможешь насладиться приятными ощущениями от этого вида секса. Это отдельная и большая тема. Движения партнера должны быть плавными и не резкими. При таком виде секса стимулируются точки К и Р. Как они будут стимулироваться, зависит от размера члена, как глубоко и под каким углом он входит.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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