Новая эра,: как секс-роботы стали не странной фантазией, а тревожной реальностью

Технологии развиваются во всех сферах, в том числе тех, что касаются сексуальной жизни. Еще несколько лет назад секс-роботы касались диковинкой или страшилкой, но уже сегодня они способны удовлетворить едва ли не все ключевые интимные потребности человека.

Специалист Мэтт Макмаллен накануне явил миру нового секс-робота по имени Хармони. Последняя, по факту, пока представляет собой роботизированную «говорящую» голову, занимающую место на искусственном теле с женскими формами.

Работа над секс-ботом ведется еще с 2014 года, а в продажи его последняя версия должна поступить уже в ближайшие несколько месяцев. Стоимость робота составит порядка $10-20 тысяч, что будет зависеть от конкретных настроек. Для себя покупатель может выбрать наиболее подходящее среди 30 лиц и, кроме того, 16 типов тел. В частности, имеется возможность корректировать форму груди, сосков и даже гениталий. Кроме того, доступны для секс-робота почти 20 типов личности, когда его манера поведения может быть разговорчивой или, к примеру, застенчивой. Критики подчеркивают, что режим «застенчивости» может заставить «клиентов» считать изнасилование нормой. Лаура Бейтс, один из авторов проекта Everyday Sexism, поясняет, что нельзя назвать нормальной идею создания «машины», согласной на недобровольный секс.

Поскольку Хармони оснащена ИИ, она может проявлять покорность. Посредством специального приложения для смартфона можно управлять настройками секс-робота и его личности. Она сможет запоминать подробности о пользователе, его любимую книгу, имена родственников и прочие детали. Пока тело робота будет оставаться неподвижным, но инженеры надеются усовершенствовать куклу, подарив ей роботизированные руки, а также датчики тепла, что обеспечит человеку ощущение человеческого контакта. Макмаллен выступил создателем компании RealDoll, и в год она уже продает до 500 кукол, имеющих стоимость от $4 тысяч. Эксперты отмечают, что опасность таких роботов еще и в том, что вскоре они смогут выполнять не только сексуальную функцию, но также стать достойным собеседником и показывать запрограммированные в ИИ «чувства». С такими темпами машины избавят многих от необходимости заводить реального партнера, удовлетворяя ряд ключевых потребностей индивида.