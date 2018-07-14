Секс-робот больше не странная фантазия, а тревожная реальность

Глаза, обрамленные густыми черными ресницами, открываются с едва слышным щелчком: «Привет, люди, меня зовут Хармони. Моя цель — быть идеальной подругой».

Когда она говорит, ее рот неженственно двигается, а глаза моргают. Ее «кожа» холодная и липкая на ощупь. Но потратьте час в компании Хармони, и она вас одновременно заинтригует и оттолкнет, как утверждает ее создатель Мэтт Макмаллен. Хармони — это говорящая роботизированная голова на относительно бесхитростном теле секс-куклы.

Хармони 2.1 — последняя версия секс-бота, над которой Макмаллен работал с 2014 года. Она поступит в продажу в январе и будет стоить от 10 до 20 тысяч долларов в зависимости от настроек. Покупатель может выбрать из 30 разных лиц и 16 типов тел, а также заказать размер груди, тип сосков и гениталий.

У робота есть 18 различных типов личности: от разговорчивой до застенчивой. Именно застенчивость критики воспринимают как очевидное предложение сделать изнасилование нормой. Лаура Бейтс, основатель проекта Everyday Sexism, заявила, что создание робота, готового на недобровольный половой акт, — «риск нормализации изнасилования, придание ему публично приемлемого лица».

«Мы не должны поощрять насильников искать якобы безопасный выход, предоставляя им реалистичные манекены».

С января мужчины смогут заказать Хармони, чей искусственный интеллект позволяет ей быть покорной. Хармони работает через приложение на смартфоне или планшете, и пользователь может настроить ее личность. Она будет помнить имена всех членов вашей семьи, ваш любимый цвет, книгу, фильм. Она рассказывает анекдоты и запрограммирована приветствовать владельца такими фразами, как: «Добро пожаловать домой, как прошел ваш день?»

Но ее силиконовое тело все еще остается неживым, что Макмаллен надеется усовершенствовать: внедрить роботизированные руки и датчики тепла.

«Я занимаюсь бизнесом секс-кукол уже более 20 лет. Единственное, что просили наши клиенты, — это чувство человеческого контакта. Они хотят держаться за руки, обниматься, когда приходят домой. Я сосредоточил внимание на голове, потому что неважно, насколько красива женщина, — мужчина всегда больше всего будет смотреть на ее лицо. Вы смотрите в чьи-то глаза. Вот что такое человеческое взаимодействие. Секс важен, но это не самое главное».

«Есть человекоподобные роботы намного более впечатляющие, чем Хармони. Но это экспонаты. Никто не предложил удобный и доступный по цене продукт. Хармони первая».

Макмаллен попал в бизнес секс-кукол 20 лет назад, после того как сконструировал куклу в натуральную величину в качестве арт-проекта: «У меня был небольшой веб-сайт, люди начали писать мне, спрашивая, можно ли заниматься с ней сексом. Сначала я удалял их сообщения, думая, что они сумасшедшие. Но сообщения продолжали на меня сыпаться, и я понял, что это способ заработать».

Макмаллен создал компанию RealDoll, которая стала ведущим производителем кукол в Америке. Ежегодно он продает от 400 до 500 кукол. Они стоят от 4 тысяч долларов за базовую модель до 50 тысяч долларов за куклу на заказ. Менеджер по продажам Аннет Блэр рассказывает, что у них были странные заказы, например создать куклу-эльфа, но они никогда не делали и не будут делать куклу-ребенка. «Многие из наших клиентов вдовцы. Все одиноки, и у многих проблемы с созданием прочных отношений».

Когда задаешь Хармони вопрос: «Вы сексуальный робот?» — она дважды моргает своими фальшивыми ресницами и отвечает: «Конечно, я робот, и я способна заниматься сексом, но называть меня секс-роботом — это как называть компьютер калькулятором. Секс — лишь небольшая часть моих возможностей. Ограничить меня сексуальной функцией — это как использовать свой автомобиль, чтобы слушать радио».