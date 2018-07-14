Они тебя полюбят! 8 способов понравиться окружающим

Каждый человек с самого рождения привыкает к жизни в социуме. И если ребенку довольно легко подружиться с новыми людьми и стать частью большой компании, то взрослому иногда приходится тратить на это больше времени.

Именно поэтому психологи составили полезный список и 8 способов, которые помогут понравиться окружающим и оставить о себе приятное впечатление.

yandex_ad_1 И так, давайте рассмотрим весь список поподробнее.

1. Научиться интересоваться чужой жизнью

Общаясь с новым человеком важно задавать правильные вопросы — интересоваться о том, как прошел его день, чем он занимается по жизни, что любит, а что ненавидит. Тогда у собеседника возникают положительные эмоции, он начинает ощущать свою значимость.

2. Задавать наводящие вопросы

Этот прием укажет на то, что поднятая тема действительно интересна и что собеседника внимательно слушают. В некоторых случаях дополнительные вопросы помогут решить сложную проблему или наконец-то разобраться в себе.

Это действует в том случае, если к человеку обратились за помощью.

3. Уметь просить советы

Даже незначительная помощь (выбор в цвете платья, нового лака или помощь в выборе удобной дороги) поможет завладеть вниманием оппонента. К такому же способу можно прибегнуть, если между людьми пробежала черная кошка, и они находятся в конфликтной ситуации.

4. Использовать технику ассоциаций

Необходимо во время разговора выбрать подходящий момент, чтобы спросить у человека, что вызывает у него приятные ассоциации. Затем задаются последующие вопросы, зависящие от изначального ответа.

Все это делается для того, чтобы пробудить в душе положительные эмоции и понять, что в жизни было много хороших моментов.

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5. Повторять три последних слова за собеседником

Такой прием используют психологи во время общения с «тяжелыми» пациентами. Он позволяет убедить оппонента в том, что в нем заинтересованы и его слова имеют большое значение.

Но злоупотреблять таким способом не рекомендуется, так как это может вызвать подозрение и вызвать противоположную реакцию.

6. Поделиться сплетнями

Но они не должны быть злыми или очернять других людей. Первостепенная задача совсем другая — похвалить других, рассказать об успехах своих друзей или порадоваться за коллегу. Это вызовет доверие и скрасит минуты общения.

yandex_ad_2 7. Уважать личное пространство

Если нарушить это правило, особенно с малознакомым человеком, то можно нарваться на агрессивное поведение собеседника или недоброжелательность. А все из-за того, что неуважение личного пространства может восприниматься как физическая угроза.

8. Вовремя замолчать или сменить тему

Мало кому понравиться, если каждая фраза будет сопровождаться историей из жизни другого человека. Манера перебивать и влезать со своим мнением сильно раздражает и отталкивает. То же самое касается ситуаций, когда собеседник пытается развить тему, которая неприятна оппоненту, вызывает смущение или неловкость.

Как говорит Крис Мэлоун, соавтор книги «Человеческие бренды: как мы взаимодействуем с людьми, продуктами и компаниями», «Нужно лишь задавать уместные и осмысленные вопросы, не поддаваясь при этом на искушение поделиться своими комментариями и наблюдениями».

Если пользоваться этими способами и быть при этом искренним и обаятельным человеком, то обязательно получиться влиться в новый коллектив, завести друзей и подняться вверх по карьерной лестнице. Ведь все любят открытость, честность и уважают тех, кто просто умеет слушать.

Все предложенные советы не требуют лишних затрат или больших усилий. Стоит лишь один раз переступить через свою скромность или проявить должный интерес к жизни других, то все изменится в лучшую сторону.