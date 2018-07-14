На крыше ЖК «Суббота» появятся кинотеатр, пляж и зона барбекю

Компания «Донстрой» рассказала, что на крыше ЖК «Суббота» появится просторная зона для отдыха и развлечений. Дом «Суббота» расположен неподалеку от 1-ой Тверской-Ямской улицы и претендует на звание одного из самых рекреационных домов в центре города.

Территория отдыха займет кровли шести секций здания и будет разделена на две части. Первая зона займет кровлю 5 и 6 секции: она подойдет для мероприятий и совместного досуга жителей. Например, здесь будет обустроено место для пикников с барбекю — идеальный вариант для вечеринок прямо на крыше своего дома. Еще одна опция — летний кинотеатр: жители «Субботы» смогут посмотреть фильм или футбольный матч на свежем воздухе, всего лишь поднявшись на лифте.

Вторая, более просторная площадка, займет кровлю 9, 10, 11 и 12 секций. Она подойдет для отдыха в стиле ЗОЖ: здесь появится зона воркаут, площадка для занятий йогой и цигун, столы для настольного тенниса. Для любителей солнечных ванн на крыше будет обустроен сухой пляж с шезлонгами, зонтиками и душевыми кабинами. За атмосферу отдыха на природе отвечают большой розарий, настоящий газон и даже компактный огород.

Обе территории отдыха будут дополнены крытыми навесами-перголами, плетеными беседками и диванами, подвесными креслами, пуфами и другой уличной мебелью. Для комфорта и безопасности жителей периметр кровли будет иметь надежное прозрачное ограждение высотой 1,8 метра.