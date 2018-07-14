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Пышная грудь Тины Канделаки рвется наружу из тесного купальника
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Пышная грудь Тины Канделаки рвется наружу из тесного купальника 

Passion.ru 28 минут назад
Фото: Passion.ru
42-летняя Тина Канделаки покорила фанатов откровенным снимком.
Тина Канделаки — кумир миллионов женщин и мечта многих мужчин. С каждым годом она выглядит все лучше и лучше. Телеведущая часами пропадает в зале, демонстрируя отличную спортивную форму как на занятиях, так и в жизни. Фото в тесном спортивном купальнике, которое звезда опубликовала накануне, очаровало фолловеров своей откровенностью.
«Нас ждут прекрасные выходные. Сегодня концерт @gunsnroses, завтра встречаюсь с Фернандо Мориентесом, а в воскресенье финал @fifaworldcup. Да, и я уже потренировалась с утра))», — написала она.
«Какая Вы роскошная!», «Шикарная», «Мисс страсть!», «Воу воду палехче Тина», «Тина, ты огонь», «Безумно-сексуальная», «Мммм … какое тело …», «Ох, уж эти капельки..», «Очень красивая и сексуальная. Давно восхищаюсь Вами», «Вы становитесь все прекраснее», «Есть какое-то отдаленное сходство с Пенелопой Круз у Тины. Вот что-то у них есть такое общее», «Вы молодец! Пример для подражания», «Красивый купальник», — обсуждают подписчики результат интенсивных тренировок.
Не смогли они не отметить самую выдающуюся часть фото: «Цвет у купальника красивый.. И грудь!», «Какие персики, точнее дыни))))», «Ого, когда успели обзавестись такими красивыми подружками?», «Ох уж эта манящая ложбинка между грудей так и манит», «ВосхиТИТИльна», «Прям Седокова», «Тина, груди у Вас свои?», — удивлены фолловеры.
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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