Музыкант разрешил шестилетней дочке набить себе тату — получилось коряво и круто

Шестилетняя Даниэлль Мари — дочка музыканта Тони Слиппаза — набила папе тату с собственным прозвищем. Получилось по-детски коряво, но все же очень мило. Как пишет The Sun, девчушка держала в руках тату-машинку впервые в жизни, а сам отец остался в полном восторге, когда дочь закончила работу.

Теперь на левом запястье Слиппаза красуется надпись Twinny, что значит «близняшка». Так папа ласково называет дочурку, имея в виду, что она похожа на него как две капли воды.

«У нее прозвище Твинни, потому что она точная копия меня самого. Когда я спросил ее, хочет ли она сделать мне тату, она была в полном восторге», — цитирует The Sun Тони Слиппаза.

При этом несложно отследить и восторг поклонников музыканта — в комментариях под опубликованным видео многие отмечают, что у девочки не дрожит рука во время процесса нанесения татуировки. Это значит, что в будущем она, вероятно, станет неплохим тату-мастером. Понравился зрителям и результат — при всех скидках на возраст и опыт «татуировщика», надпись «Твинни» вышла вполне сносной — краска не растеклась, а буквы получились одинакового размера.

Отметим также, что татуировка в честь дочки Даниэлль Мари далеко не первая на теле Тони Слиппаза. Правда, сам он говорит, что именно эта теперь самая любимая. Twinny на левом запястье обошла по эмоциям даже татуировку на лице, которая изображает след от детского поцелуйчика на щеке отца.