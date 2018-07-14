Бывший вратарь «Авангарда» Доминик Фурх стал отцом

Сейчас хоккеист играет за череповецкий ХК «Северсталь» . В семье бывшего «ястреба» Доминика Фурха 13 июля произошло радостное событие: у него и его жены Катерины родилась первая дочь. Об этом сообщили в официальной группе хоккейного клуба «ВКонтакте». Также Катерина опубликовала в Instagram фотографию Доминика и его новорожденной дочери. Снимок она подписала так: «Неописуемая любовь и чувство абсолютного счастья». Пара поженилась в 2017 году, до этого они встречались на протяжении восьми лет.

Напомним, с 2015 года вратарь играл за омский клуб, однако весной 2018 года контракт по обоюдному решению сторон был расторгнут. Сейчас с голкипером подписал контракт на один год череповецкий клуб «Северсталь».