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«Мне не стыдно»: в Ярославле депутат будет разгуливать по городу в розовом пеньюаре
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«Мне не стыдно»: в Ярославле депутат будет разгуливать по городу в розовом пеньюаре 

76.ru 51 минуту назад
Фото: 76.ru
В субботу, 28 июля, в Ярославле пройдёт третий ночной пижамный «ЯЗаБег». Тех, кто придёт пробежаться толпой вдоль Волжской набережной, просят прийти в пижамах или в светоотражающей одежде, принести с собой фонарики, чтобы всем было светлее и веселее.
На работу Юлия Миронова одевается прилично
— Главная цель забега — получить удовольствие, пообщаться с классными людьми, пробежаться в необычных костюмах по ночному городу и не думать о спортивных результатах, — рассказала организатор забега Александра Игнатова.
О своём желании принять участие в забеге заявила депутат муниципалитета Юлия Миронова. Она уточнила, что уже подобрала наряд, в котором будет это делать.
— Это будет розовый пеньюар с надписью на груди «Дари добро», — уточнила Юлия Миронова.
Депутат Юлия Миронова в прекрасной форме
Также народная избранница уточнила, что поедет на забег на машине прямо в ночнушке. В таком виде она и пойдёт от места парковки к старту.
— Мне не стыдно, — отметила депутат. — Во-первых, мне есть что показать, если я слегка обнажусь, а во-вторых, думаю, там будет много таких же, как я.
А ещё в ближайшем будущем Юлии Мироновой предстоит сразиться с соперниками по выборам на водных пистолетах. И делать это она будет в белой обтягивающей футболке. Натворить такое она пообещала перед матчем Россия — Испания в чемпионате мира по футболу в случае победы нашей сборной. И слово своё обещает сдержать.
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