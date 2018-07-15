Умерла вдова Фрэнка Синатры 

Первая жена популярного американского певца и актера Фрэнка Синатры — Нэнси умерла в США на 102 году жизни, сообщает телеканал «360».
Об этом в Twitter написала ее дочь, вокалистка Нэнси Синатра.
"Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была благословением и светом моей жизни. Храни тебя бог, мамочка. Спасибо тебе за все", — написала, названная в честь матери, Нэнси Синатра.
Нэнси Барбато, после замужества — Синатра, была подругой детства Фрэнка Синатры. В браке у них родилось трое детей. Этот союз распался в конце сороковых годов, когда стало известно о романе популярного певца с актрисой Авой Гарднер.