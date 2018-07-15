Ещё
Умерла вдова Фрэнка Синатры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умерла вдова Фрэнка Синатры 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Первая жена популярного американского певца и актера Фрэнка Синатры — Нэнси умерла в США на 102 году жизни, сообщает телеканал «360».
Об этом в Twitter написала ее дочь, вокалистка Нэнси Синатра.
"Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была благословением и светом моей жизни. Храни тебя бог, мамочка. Спасибо тебе за все", — написала, названная в честь матери, Нэнси Синатра.
Нэнси Барбато, после замужества — Синатра, была подругой детства Фрэнка Синатры. В браке у них родилось трое детей. Этот союз распался в конце сороковых годов, когда стало известно о романе популярного певца с актрисой Авой Гарднер.
Газета.Ru: последние новости
Из затопленной пещеры в Таиланде вывели последнего ребенка Британская серфингистка опубликовала откровенное фото со своей подругой В Челябинске маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие
Женский форум  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених47
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет84
«Куда уходят бабы»: Шнуров открыл секрет
Как менялся эталон идеального мужского тела
Голая правда: 11 артистов рассказывают, почему согласились танцевать обнаженными на крышах Нью-Йорка
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение