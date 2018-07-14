6 русских женщин, которые управляли Европой

Русские монархи охотно выдавали дочерей за европейских венценосных женихов. Одним эти союзы приносил немало выгод, другим — немало горя. Были и те, кому повезло выйти замуж по любви и оставить заметный след в истории.

Анастасия Ярославна

Одними из первых «счастливиц» стали дочери князя Ярослава Мудрого . Будучи сам женат на шведской принцессе, Ярослав, отлично понимал пользу таких союзов. Его дочери были прекрасно образованы и могли составить завидную партию. Старшую, Анастасию, князь выдал за венгерского короля Андраша в 1038 году. Точнее, тогда он ещё был герцогом и скрывался в Киеве от преследований короля Стефана I. Дальновидный Ярослав не зря сосватал дочь за перспективного «беженца»: спустя восемь лет вместе с женой он вернулся на родину и захватил венгерский престол.

После рождения наследника, отношения Андраша с братом Белой стали напряженными — ведь тот считался единственным претендентом на трон. Но спустя некоторое время монарха разбил паралич, а управление страной взяла на себя Анастасия. Бела не преминул воспользоваться ситуацией — скоро он захватил престол. После кончины мужа, Анастасия с детьми вынуждена была искать убежища у короля Германии. Он помог ей вернуть власть, но сторонники Белы вновь изгнали её. Скончалась Анастасия Ярославна, предположительно, на австрийской земле.

Елизавета Ярославна

Руки Елизаветы (или по-славянски — «Олисавы») упорно добивался Харальд, младший брат короля Олафа. Ярослав долго не воспринимал всерьёз сурового норвежца, считая его недостаточно «респектабельным»: у Харальда не было ни славы, ни богатства. Настырный жених решил доказать, что достоин руки княжны: поступив на службу к императору Византии, он обошел с военными походами Африку, Палестину, Сицилию, прославился и нажил немалое состояние.

Смягчившийся Ярослав отдал ему дочь. В 1046 году они переехали в Норвегию, где Харальд стал королём. Но он ждал наследника, а Елизавета родила двух дочерей. И спустя пару лет он женился вторично, на дочери норвежского вельможи, которая и родила королю сыновей. После гибели Харальда в битве, Елизавета, сопровождавшая мужа, вернулась в Норвегию. Дальнейшая судьба ее — тайна, покрытая мраком.

Анна Ярославна

Пожалуй, самая известная русская королева на европейском троне — Анна, младшая дочь Ярослава. Брак юной княжны с немолодым французским монархом был делом исключительно политическим: Генрих I надеялся заручиться поддержкой восточных союзников и обрести наследника. Довольно скоро Анна проявила себя как недюжинный государственный деятель, принимая участие в делах управления наряду с мужем, и будучи грамотной, в отличие от него самого и многих вельмож.

После кончины короля, она, вместе с графом Бодуэном Фландрским стала опекуном сына. Вскоре Анна вышла замуж второй раз — за графа Рауля де Крепи, человека влиятельного и не чуждого интригам: он оклеветал первую супругу, чтобы беспрепятственно обвенчаться с Анной. Но это не спасло его от гнева общественности: графа отлучили от Церкви и запретили появляться при дворе. Только после смерти Рауля Анна Ярославна вернулась к государственным делам, поселившись при дворе сына, Филиппа I. Скончалась она во Франции, между 1075 и 1078 годами.

Екатерина Павловна

Четвёртая дочь императора Павла обладала, по свидетельствам современников, сильным характером и смелостью, которой могли позавидовать мужчины. Александр I часто советовался с сестрой по вопросам государственного устройства и международной политики. Королевой Вюртемберга (часть Германии) Екатерина стала во втором браке — её первый супруг, Георгий Ольденбургский, скончался в 1812 году. За принца Вюртембергского она вышла спустя четыре года. Став королевой, Екатерина активно взялась за дело народного просвещения. Однако жизнь ее не была долгой: она скончалась в 30 лет от кожной болезни.

Анна Павловна

Анна была шестой дочерью императора Павла. «Много девок, всех замуж не выдадешь», — сетовала бабушка, Екатерина II. Однако опасения не оправдались: Анну выдали за принца Виллема Оранского. По приезде на новую родину, Анна стала изучать язык и историю Нидерландов, занялась благотворительностью. Новую королеву полюбили: она была добра и заботлива. С супругом у Анны Павловны сложились дружеские отношения, и родилось пятеро детей — четыре сына и дочь.

После смерти Виллема осталось много долгов, которые взялся выплатить император Николай I, купив у сестры коллекцию картин для Эрмитажа . Она никогда не оставалась в стороне от происходящего в России: так, во время Крымской войны на собственные средства доставляла необходимые материалы для госпиталей. Пережив многочисленных братьев и сестер, Анна Павловна умерла в 1865 году от болезни лёгких.

Ольга Николаевна

Вторая дочь Николая I считалась самой завидной невестой Европы. Претендентов на ее руку было достаточно, но родители желали найти наиболее перспективного жениха. Таким человеком оказался принц Вюртемберга Карл.

Союз был счастливым, несмотря на то, что у пары не было детей. Ольга Николаевна снискала любовь и уважение немцев за кротость, доброту и дела милосердия, которым она посвятила всю свою жизнь. Скончалась она в 1892 году, в 70 лет, пережив мужа на год.