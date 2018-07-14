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В Перми пропала 27-летняя инженер Екатерина Вокуева
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В Перми пропала 27-летняя инженер Екатерина Вокуева 

АиФ Пермь 38 минут назад
Фото: АиФ Пермь
11 июля в Кировском районе Перми пропала 27-летняя Екатерина Вокуева. Девушка живёт в Закамске, рядом со стадионом «Авангард», работает инженером-геологом.
— 11 июля мы созванивались с ней по телефону, после этого дочь на связь больше не выходила, — рассказала корреспонденту «АиФ— Прикамье» мама пропавшей девушки. — Она сказала, что пораньше ушла с работы, потому что у неё дела. Но ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу на работу больше не вышла».
Мама пропавшей пермячки живёт в Краснодарском крае, поэтому заявление об исчезновении дочери она написала на сайте МВД, а потом продублировала в краснодарском отделении полиции. Информация о пропавшей девушке будет перенаправлена в Пермь.
«В Перми у Кати есть друг, у него есть ключи от её квартиры, — продолжает мама девушки. — Мы связались с ним, он сходил в квартиру на остановке Ушакова, но Кати дома тоже нет. Он просмотрел её компьютер, но никакой подозрительной переписки дочь ни с кем не вела».
К поискам 27-летней пермячки подключились друзья и знакомые. Они разместили информацию в соцсетях. Кому что-либо известно, о пропавшей девушке, просьба позвонить в полицию или по телефону мамы 89002704085 (Татьяна Александровна).
Вокуева Екатерина Александровна, 27 лет. Приметы: рост 166 см, волосы рыжие, глаза зелёные.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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