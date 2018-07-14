Футляр-книжка для игл из фетра своими руками

Раскрой футляра-книжки для игл • Из жесткой прокладки Jeff ytex:

— 2 детали по 7 x 13 см — 1 деталь 1 x 13 см • Из ткани с принтом (включая припуски по срезам):

— 2 детали по 20 x 15 см • Из фетра:

— 2 детали по 12 x 10 см • 2 отрезка тонкой тесьмы длиной по 20 см Шаг 1 На изнаночную сторону внешней детали из ткани с принтом наложить три детали прокладки Jeff ytex и приклеить их клеем. При этом между деталями прокладки необходимо оставить небольшое расстояние на их толщину, чтобы футляр-книжка закрывалась свободно.

Схема футляра-книжки для игл Шаг 2 Срезы внешней детали отвернуть и приклеить поверх деталей прокладки Jeff ytex сначала на уголках, а затем вдоль по периметру. Пришить тесьмы в местах поперечных меток.

Шаг 3 На лицевую сторону внутренней детали из ткани с принтом наложить две детали из фетра и притачать по центру, как страницы в книге.

Шаг 4 Срезы внутренней детали отвернуть и заутюжить на изнаночную сторону по периметру так, чтобы размеры внутренней и внешней деталей совпали.

Шаг 5 Внешнюю и внутреннюю детали из ткани сшить вручную потайными стежками.

Источник и фото: Burda special. Домашнее ателье/2016