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Футляр-книжка для игл из фетра своими руками
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Футляр-книжка для игл из фетра своими руками 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Раскрой футляра-книжки для игл  • Из жесткой прокладки Jeff ytex:
— 2 детали по 7 x 13 см  — 1 деталь 1 x 13 см  • Из ткани с принтом (включая припуски по срезам):
— 2 детали по 20 x 15 см  • Из фетра:
— 2 детали по 12 x 10 см  • 2 отрезка тонкой тесьмы длиной по 20 см  Шаг 1  На изнаночную сторону внешней детали из ткани с принтом наложить три детали прокладки Jeff ytex и приклеить их клеем. При этом между деталями прокладки необходимо оставить небольшое расстояние на их толщину, чтобы футляр-книжка закрывалась свободно.
Схема футляра-книжки для игл  Шаг 2  Срезы внешней детали отвернуть и приклеить поверх деталей прокладки Jeff ytex сначала на уголках, а затем вдоль по периметру. Пришить тесьмы в местах поперечных меток.
Шаг 3  На лицевую сторону внутренней детали из ткани с принтом наложить две детали из фетра и притачать по центру, как страницы в книге.
Шаг 4  Срезы внутренней детали отвернуть и заутюжить на изнаночную сторону по периметру так, чтобы размеры внутренней и внешней деталей совпали.
Шаг 5  Внешнюю и внутреннюю детали из ткани сшить вручную потайными стежками.
Источник и фото: Burda special. Домашнее ателье/2016
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