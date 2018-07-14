Как отказаться от тонального крема в жару: 10 шагов к идеальной коже

Даже те девушки, которые красятся минимально, имеют в своем арсенале тональный крем. Однако в теплую погоду это средство начинает раздражать: коже как будто «жарко» под ним, основа течет, а лицо блестит. Что же делать? Все просто: откажись от тонального крема! Мы знаем, как это сделать. 1. Домашнее очищение

Кожа, которая не требует тональной основы, — это чистая кожа. Даже если ты не страдаешь от акне, нужно постоянно очищать лицо, чтобы сузить поры и избавиться от шелушения. Итак, возьми за правило 2−3 раза в неделю использовать мягкий скраб и электрическую щеточку, — это позволит немного «отшлифовать» кожу и сделать ее более гладкой, а значит, отказаться от тона. 2. Минеральная пудра

Мы не откроем Америку, если скажем, что самый верный способ забыть о «тоналке» — это пудра. Но есть несколько «но». Во‑первых, пудра зачастую старит и «утяжеляет» макияж. Во‑вторых, не каждая пудра подходит девушкам с сухой кожей. Выход есть — минеральная увлажняющая пудра. Она смотрится максимально естественно, не сушит и не забивается в морщинки. Слегка припудри лицо пушистой кистью и приступай к макияжу — в качестве «летней» основы этого вполне достаточно! 3. Всегда носи с собой матирующие салфетки

Если лицо начинает блестеть в течение дня, не нужно возвращаться к пункту № 2 и снова пудриться. Просто всегда имей при себе матирующие салфетки — периодически промакивай ими T-зону и будет тебе счастье! 4. Раз в неделю делай маску

Еще один шаг к коже, которая не требует тонального крема, — очищающие маски. Особенно хороши — на основе глины или с активированным углем. Это позволит тебе сузить поры и сделать кожу более матовой. Да-да, такое чудо возможно, если делать маску регулярно 2 раза в неделю! 5. Скрывай проблемы точечно

Если на коже есть высыпания, а синячки под глазами не дают тебе покоя, совершенно не обязательно наносить тон на всю поверхность лица. Замаскируй консилером только круги под глазами и точечные проблемы. Наноси средство с помощью тонкой кисти, а затем аккуратно растушуй подушечками пальцев, чтобы сделать границы незаметными. 6. Используй тоник

Некоторые девушки считают тоник совершенно бесполезным средством, а зря! Протирая лицо тоником каждое утро, ты помогает коже восстановить естественный PH-баланc, делаешь ее зрительно более свежей и отдохнувшей. Ну и зачем тебе после этого тон? 7. Пей витамин С Витамин С позволяет избавить от пигментации — регулярное употребление «аскорбинки» действительно работает, делая цвет лица и тон кожи более ровными! 8. Используй гелевые увлажняющие кремы

Гелевые кремы на водной основе — наше все. Прежде, чем приступить к макияжу (без тонального крема!), обязательно увлажни кожу. Дело в том, что если ей хватает влаги, то сальные железы работают менее активно — это позволит если не избавиться от жирного блеска, то хотя бы отстрочить его появление. 9. Добавь бронзера

Тональный крем мы используем не только для маскировки недостатков, но и для более красивого и здорового цвета лица. Мы предлагаем заменить его бронзером: пара взмахов кисти, немного оттенка на скулы, и ты уже не выглядишь бледной и уставшей, вуа-ля! 10. Только праймер

Еще один способ отказаться от тона, но при этом добиться более ровной кожи, — использовать только праймер или базу под макияж. Преимуществ масса: кожа увлажнена, ее рельеф немного выравнивается, к тому же некоторые праймеры имеют легкий оттенок, но при этом не «текут» в жару, как тональный крем. Попробуй, тебе понравится.