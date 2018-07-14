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Полиция нашла уфимку, из мести плеснувшую в подругу кислотой
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Полиция нашла уфимку, из мести плеснувшую в подругу кислотой 

ufa1.ru 1 час назад
Подозреваемую по статье «Покушение на убийство» уфимку обнаружили после долгих лет поисков. В 2015 году женщина решила отомстить близкой подруге Зинаиде Искандеровой за разрушенный брак и облила несчастную кислотой.
Как рассказала пострадавшая, ее приятельница, будучи замужем, завела роман на стороне. Вскоре супруг узнал об измене и брак распался. В семейной трагедии подруга обвинила Зинаиду — дескать, та сообщила ее мужу об измене, и задумала месть. Однажды вечером она прокралась в дом к Зинаиде, отомкнула дверь собственным ключом, который давным-давно ей дали на всякий случай, и плеснула в лицо женщине едким химическим веществом.
Зинаида получила тяжелейшие ожоги 70 процентов поверхности тела, несколько месяцев провела на больничной койке, перенесла множество операций. Врачи с трудом спасли ей глаза и пытаются восстановить зрение.
Нападавшая же не стала ждать, когда ее призовут к ответу и пустилась в бега.
— Она была объявлена в розыск и в настоящий момент ее местоположение установили. Она находится в Республике Азербайджан, — рассказали в следкоме Башкирии телеканалу НТВ. — Сейчас рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в уполномоченные органы республики для продолжения осуществления уголовного преследования.
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