Полиция нашла уфимку, из мести плеснувшую в подругу кислотой

Подозреваемую по статье «Покушение на убийство» уфимку обнаружили после долгих лет поисков. В 2015 году женщина решила отомстить близкой подруге Зинаиде Искандеровой за разрушенный брак и облила несчастную кислотой.

Как рассказала пострадавшая, ее приятельница, будучи замужем, завела роман на стороне. Вскоре супруг узнал об измене и брак распался. В семейной трагедии подруга обвинила Зинаиду — дескать, та сообщила ее мужу об измене, и задумала месть. Однажды вечером она прокралась в дом к Зинаиде, отомкнула дверь собственным ключом, который давным-давно ей дали на всякий случай, и плеснула в лицо женщине едким химическим веществом.

Зинаида получила тяжелейшие ожоги 70 процентов поверхности тела, несколько месяцев провела на больничной койке, перенесла множество операций. Врачи с трудом спасли ей глаза и пытаются восстановить зрение.

Нападавшая же не стала ждать, когда ее призовут к ответу и пустилась в бега.