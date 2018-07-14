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Лекарственные травы, которые обязательно нужно собрать в июле
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Лекарственные травы, которые обязательно нужно собрать в июле 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Макушка лета щедра на подарки: поспевают в саду ягоды, на лугах цветут дивной красоты растения. Многие из них обладают уникальными лечебными свойствами. Разнообразить ими свою аптечку — можно и нужно.
Конечно, с народной медициной не шутят. Многое из того, что используют в своем арсенале настоящие целители, опасно для неумех и непрофессионалов. Остановимся на тех растениях, применение которых не связано с риском.
* Когда-то июль был пятым месяцем и назывался латинским числительным «квинтилис». В 44 году до нашей эры его переименовали в юлиус в честь родившегося в этом месяце понтифика Юлия Цезаря. Так июль стал июлем.
Народ любил июль, называя его красой лета. Зовут его и сладкоежкой — так щедр месяц на душистые ягоды. Любители самостоятельной заготовки лекарственных растений в июле запасают цветки василька, череду, чистотел, мокрицу, бодяк, крапиву и корни лопуха и валерианы, календулу и ромашку, цмин и зверобой.
Василек (цветки)
Если рядом с вами есть поле, то на нем наверняка полно васильков. Пользуйтесь случаем! Да и ругать за это никто не будет — васильки на полях сорняки… Между тем, цветки василька, высушенные в тени, потрясающая штука! В них есть калий и железо, магний и кальций, хром и кобальт, селен и бор, витамин С и еще масса других полезных элементов и соединений. Василек нормализует работу центральной нервной системы, активизирует работу системы эндокринной, действует как иммуномодулятор, антиоксидант, антибактериальное и дезинфицирующее средство. Вы наверняка заметили, что ведущие косметические фирмы начали активно использовать василек. Ну а чем вы хуже? Из него можно сделать отличный лосьон, василек лечит почки и работает как мочегонное. Короче, василек — это наше все.
Валериана
Зацветает в июле, а потому становится заметной и валериана. Ее корни обладают мягким успокоительным действием — их надо заварить, дать им немного настояться и пить отвар по вечерам. Но недавно к сенсационному выводу пришли японцы — они уверяют, что корень валерианы может защитить человека от СПИДа. Они обнаружили в составе этого лекарственного растения компонент, который блокирует вирус иммунодефицита человека и не позволяет ему распространяться по организму. Первые опыты показали, что под воздействием компонента из корня валерианы содержание ВИЧ в крови падало более чем на 80 процентов! Так ли это — узнаем со временем, но то, что это косвенно доказывает способность валерианы укреплять иммунитет, — точно.
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