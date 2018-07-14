Переживает из-за Лиама? Майли Сайрус удалила все фотографии в Instagram

Ещё в четверг фанаты Майли (25) заметили неладное: из ее Instagram стали исчезать фотографии с ее парнем Лиамом Хемсвортом (28), а сегодня из аккаунта пропали абсолютно все снимки. Да ещё и на профиле Майли поставила чёрную картинку (выглядит не очень оптимистично).

Конечно же, все решили, что у пары проблемы в отношениях. Последний раз их замечали вместе на День отца 18 июня. Тогда они навещали отца Майли в Малибу. И после этого парочку больше не видели вместе. Так что если фанаты и правы, то поругались влюблённые буквально на днях. Будем надеяться, что у них все хорошо, а Майли просто решила взять перерыв и отдохнуть от социальных сетей.

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Напомним, что Сайрус и Хемсворт начали встречаться в 2009 году, в 2012 году они обручились, но в 2013-м расстались. Заново встречаться они начали в январе 2016 года и вновь объявили о помолвке. Говорят, в январе 2017 года они даже тайно поженились. Правда, никто из звёзд эту информацию не подтвердил.

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